Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 17:16

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Tüm dertlerimle evcil hayvanımı darladıktan sonra bana attığı bakış"

1. "Tüm dertlerimle evcil hayvanımı darladıktan sonra bana attığı bakış"
twitter.com

2. "Arkadaşın ona dinlettiğin şarkıyı beğenince hissettiğin"

2. "Arkadaşın ona dinlettiğin şarkıyı beğenince hissettiğin"
twitter.com

3. "Eski mesajlarına bakıyorsundur ve eskiden nasıl konuştuğunu fark etmişsindir"

3. "Eski mesajlarına bakıyorsundur ve eskiden nasıl konuştuğunu fark etmişsindir"
twitter.com

4. "Gecenin üçünde sabah saat altıya alarm kurarken ben:"

4. "Gecenin üçünde sabah saat altıya alarm kurarken ben:"
twitter.com

5. "Konuşmanın fazlasıyla sardığı o an:"

5. "Konuşmanın fazlasıyla sardığı o an:"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Dışarda bir tanıdığını görünce"

6. "Dışarda bir tanıdığını görünce"
twitter.com

7. "Para mutluluk getirmez diyenlere tek cevabım:"

7. "Para mutluluk getirmez diyenlere tek cevabım:"
twitter.com

8. "Kendi tercihimle gittiğim bölümün dersine çalışırken:"

8. "Kendi tercihimle gittiğim bölümün dersine çalışırken:"
twitter.com

9. "Yarın erken kalkıp spora başlayacağım demişimdir"

9. "Yarın erken kalkıp spora başlayacağım demişimdir"
twitter.com

10. "Verimli geçirme kararı aldığım günün gidişatı:"

10. "Verimli geçirme kararı aldığım günün gidişatı:"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "En küçük bir iltifatta hissettiğim:"

11. "En küçük bir iltifatta hissettiğim:"
twitter.com

12. "Açken uyumaya çalıştığımda hissettiğim:"

12. "Açken uyumaya çalıştığımda hissettiğim:"
twitter.com

13. "Büyüdükçe bu karakteri daha iyi anlamaya başladım"

13. "Büyüdükçe bu karakteri daha iyi anlamaya başladım"
twitter.com

14. "Duştayken beğenmediğim bir şarkı çalmaya başlamıştır"

14. "Duştayken beğenmediğim bir şarkı çalmaya başlamıştır"
twitter.com

15. "Akşam dışarı çıkmak için izin istemeden önce ortamı yumuşatmak için annemle yaptığım küçük çaplı diyaloglar"

15. "Akşam dışarı çıkmak için izin istemeden önce ortamı yumuşatmak için annemle yaptığım küçük çaplı diyaloglar"
twitter.com

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?