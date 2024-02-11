Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Tüm dertlerimle evcil hayvanımı darladıktan sonra bana attığı bakış"
2. "Arkadaşın ona dinlettiğin şarkıyı beğenince hissettiğin"
3. "Eski mesajlarına bakıyorsundur ve eskiden nasıl konuştuğunu fark etmişsindir"
4. "Gecenin üçünde sabah saat altıya alarm kurarken ben:"
5. "Konuşmanın fazlasıyla sardığı o an:"
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6. "Dışarda bir tanıdığını görünce"
7. "Para mutluluk getirmez diyenlere tek cevabım:"
8. "Kendi tercihimle gittiğim bölümün dersine çalışırken:"
9. "Yarın erken kalkıp spora başlayacağım demişimdir"
10. "Verimli geçirme kararı aldığım günün gidişatı:"
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11. "En küçük bir iltifatta hissettiğim:"
12. "Açken uyumaya çalıştığımda hissettiğim:"
13. "Büyüdükçe bu karakteri daha iyi anlamaya başladım"
14. "Duştayken beğenmediğim bir şarkı çalmaya başlamıştır"
15. "Akşam dışarı çıkmak için izin istemeden önce ortamı yumuşatmak için annemle yaptığım küçük çaplı diyaloglar"
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