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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 10:31

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "Eve gideceğini söylemek için herkesin susmasını bekliyorsundur"

1. "Eve gideceğini söylemek için herkesin susmasını bekliyorsundur"
twitter.com

2. "Anneme komik bir video gösterdiğimde annemin yüz ifadesi:"

2. "Anneme komik bir video gösterdiğimde annemin yüz ifadesi:"
twitter.com

3. "Tokadı yedikten sonra sivrisineğin bana bakma şekli:"

3. "Tokadı yedikten sonra sivrisineğin bana bakma şekli:"
twitter.com

4. "Olabilecek en rahat yatak"

4. "Olabilecek en rahat yatak"
twitter.com

5. "Tüm konulara sınavdan önceki gece çalışma çabam"

5. "Tüm konulara sınavdan önceki gece çalışma çabam"
twitter.com
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6. "Sabahleyin uyanınca rüyamda gördüklerimin ardındaki yoğun sembolizmi çözmeye çalışırken ben"

6. "Sabahleyin uyanınca rüyamda gördüklerimin ardındaki yoğun sembolizmi çözmeye çalışırken ben"
twitter.com

7. "Bu hayatı kendim seçtiğimi bilerek acı çekmemi izliyorumdur"

7. "Bu hayatı kendim seçtiğimi bilerek acı çekmemi izliyorumdur"
twitter.com

8. "Hafta sonundan sonra işe gitmenin hissettirdiği"

8. "Hafta sonundan sonra işe gitmenin hissettirdiği"
twitter.com

9. "Çevrem o kadar dar ki hepimizi şu otobüse sığdırabilirsiniz"

9. "Çevrem o kadar dar ki hepimizi şu otobüse sığdırabilirsiniz"
twitter.com

10. "Bu kadar manifest yeter artık işleri kendi elime alma vakti"

10. "Bu kadar manifest yeter artık işleri kendi elime alma vakti"
twitter.com
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11. "Ait olduğum jenerasyon"

11. "Ait olduğum jenerasyon"
twitter.com

12. "Her gece kafamdaki sahte senaryolarla uykuya dalarken"

12. "Her gece kafamdaki sahte senaryolarla uykuya dalarken"
twitter.com

13. "Müzik senin için ne kadar önemli diye soranlara cevabım"

13. "Müzik senin için ne kadar önemli diye soranlara cevabım"
twitter.com

14. "Gecenin üçünde susuzluğumu gideriyorumdur"

14. "Gecenin üçünde susuzluğumu gideriyorumdur"
twitter.com

15. "Ben ve arkadaşlarım birlikte güzel vakit geçirdikten sonra ayrı yollara gidiyoruzdur"

15. "Ben ve arkadaşlarım birlikte güzel vakit geçirdikten sonra ayrı yollara gidiyoruzdur"
twitter.com

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