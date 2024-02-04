Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Eve gideceğini söylemek için herkesin susmasını bekliyorsundur"
2. "Anneme komik bir video gösterdiğimde annemin yüz ifadesi:"
3. "Tokadı yedikten sonra sivrisineğin bana bakma şekli:"
4. "Olabilecek en rahat yatak"
5. "Tüm konulara sınavdan önceki gece çalışma çabam"
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6. "Sabahleyin uyanınca rüyamda gördüklerimin ardındaki yoğun sembolizmi çözmeye çalışırken ben"
7. "Bu hayatı kendim seçtiğimi bilerek acı çekmemi izliyorumdur"
8. "Hafta sonundan sonra işe gitmenin hissettirdiği"
9. "Çevrem o kadar dar ki hepimizi şu otobüse sığdırabilirsiniz"
10. "Bu kadar manifest yeter artık işleri kendi elime alma vakti"
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11. "Ait olduğum jenerasyon"
12. "Her gece kafamdaki sahte senaryolarla uykuya dalarken"
13. "Müzik senin için ne kadar önemli diye soranlara cevabım"
14. "Gecenin üçünde susuzluğumu gideriyorumdur"
15. "Ben ve arkadaşlarım birlikte güzel vakit geçirdikten sonra ayrı yollara gidiyoruzdur"
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