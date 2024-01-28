Belediye Çöplüğünden Hallice Evleri Temizleyen Fenomeni Görünce Lavanta Reis'i Tek Kalemde Sileceksiniz!

Çöpten zemini göremediğimiz evleri pırıl pırıl eden sosyal medya fenomeni Auri Katarina'yı tanıyanlarınız ya da denk gelmiş olanlarınız vardır. Lavanta Reis'i sollayacak bir temizlik azmine sahip fenomen her seferinde herkesi kendine hayran bırakıyor. Gelin birkaç videosuna beraber göz atalım... 👇