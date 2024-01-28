Belediye Çöplüğünden Hallice Evleri Temizleyen Fenomeni Görünce Lavanta Reis'i Tek Kalemde Sileceksiniz!
Belediye Çöplüğünden Hallice Evleri Temizleyen Fenomeni Görünce Lavanta Reis'i Tek Kalemde Sileceksiniz!
Çöpten zemini göremediğimiz evleri pırıl pırıl eden sosyal medya fenomeni Auri Katarina'yı tanıyanlarınız ya da denk gelmiş olanlarınız vardır. Lavanta Reis'i sollayacak bir temizlik azmine sahip fenomen her seferinde herkesi kendine hayran bırakıyor. Gelin birkaç videosuna beraber göz atalım... 👇
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Kendisine 'Temizlik Kraliçesi' lakabını takan Auri Katarina'yı tanıyanlarınız ya da Reels veya TikTok'ta denk gelmiş olanlarınız vardır.
Auri, çöpten zemini görünmeyen ya da pislikten evi böcek basmış evleri bedavaya temizliyor.
Finlandiya'da yaşayan Auri, evleri bedavaya temizlemek için işini bırakmış: Şimdi ürettiği bu içeriklerle daha çok kazanıyor!
Sosyal medya fenomeni ve temizlik düşkünü Auri, kendisine ulaşan ve yardıma ihtiyacı olan insanların evini bedavaya temizlerken izlerken bizim içimizin yağları adeta eriyor!
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Sonuçlar ise muhteşem ötesi...
Sizin düşünceleriniz neler? Bedavaya bu yerleri temizleyebilir miydiniz? 😅
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