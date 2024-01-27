Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler
Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler
Bilginin sınırsız olduğu dünyada her geçen gün bambaşka şeyler öğreniyoruz. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her konuda sizleri biraz daha aydınlatmak için araştırmalar yaptık ve daha önce hiçbir yerde duymadığınız bilgileri derledik. Siz de kültür bilgilerinizi arşa çıkarmak istiyorsanız buyurun...👇
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1. Yüzüklerin Efendisi'nde bazı sahnelerde perspektifi güçlendirmek adına bu dev yüzük kullanılmıştır.
2. Orta Doğu kültüründe birinin bir eşyasına iltifatta bulunursanız, onu direkt size vermesi çok muhtemeldir.
3. İskandinav ülkelerinde kafe, restoran ya da evlerin dışında bırakılmış içinde uyuyan bebekler görebilirsiniz.
4. Filipin kültüründe doğum günlerinizde arkadaşlarına her şeyi sizin ısmarlamanız gerekir.
5. 815 milyon hektar ile Rusya dünyanın en çok ormana sahip ülkesidir.
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6. İzlanda'da bebeklere sadece devletin onayladığı isimleri verebilirsiniz. Farklı bir isim seçmek isteyen ebeveynlerin İsim Komitesi'ne başvurması gerekir.
7. Her saniye 9310 tweet atılıyor.
8. İskandinav ülkelerinde birisi size nasıl olduğunuzu sorduğunda 'İyiyim' diye geçiştirmemeli, dürüst bir şekilde cevap vermelisiniz.
9. Orta Çağ'da ortalama insan ömrü 30 yıldı.
10. 1992 yılından bu yana New York'ta kadınların üstsüz bir şekilde dışarıya çıkması yasaldır.
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11. Japonya'da bir ada olan Aoshima, 'Kedi Adası' olarak bilinmektedir ve bu adada yalnızca birkaç düzine insan yaşarken yüzlerce kedi yaşam sürdürmektedir.
12. Norveç'te her yıl geleneksel olarak liseyi bitiren öğrenciler için "Russ" kutlaması yapılmaktadır.
13. Her yıl Ispanya'da düzenlenen La Tomatina festivali dünyanın en büyük domates savaşı olarak bilinir.
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