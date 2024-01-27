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Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler

Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 18:01

Bilginin sınırsız olduğu dünyada her geçen gün bambaşka şeyler öğreniyoruz. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her konuda sizleri biraz daha aydınlatmak için araştırmalar yaptık ve daha önce hiçbir yerde duymadığınız bilgileri derledik. Siz de kültür bilgilerinizi arşa çıkarmak istiyorsanız buyurun...👇

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1. Yüzüklerin Efendisi'nde bazı sahnelerde perspektifi güçlendirmek adına bu dev yüzük kullanılmıştır.

1. Yüzüklerin Efendisi'nde bazı sahnelerde perspektifi güçlendirmek adına bu dev yüzük kullanılmıştır.

2. Orta Doğu kültüründe birinin bir eşyasına iltifatta bulunursanız, onu direkt size vermesi çok muhtemeldir.

Mesela saatini beğendiğinizi söylediğinizde çıkarıp size verebilir.

3. İskandinav ülkelerinde kafe, restoran ya da evlerin dışında bırakılmış içinde uyuyan bebekler görebilirsiniz.

3. İskandinav ülkelerinde kafe, restoran ya da evlerin dışında bırakılmış içinde uyuyan bebekler görebilirsiniz.

Taze havanın çocuklara iyi geldiği düşünülür ve elbette insanlara olan güvenleri de fazla...

4. Filipin kültüründe doğum günlerinizde arkadaşlarına her şeyi sizin ısmarlamanız gerekir.

4. Filipin kültüründe doğum günlerinizde arkadaşlarına her şeyi sizin ısmarlamanız gerekir.

Normalde doğum günü çocuğuna ısmarlansa da, onlar için öyle değil.

5. 815 milyon hektar ile Rusya dünyanın en çok ormana sahip ülkesidir.

5. 815 milyon hektar ile Rusya dünyanın en çok ormana sahip ülkesidir.
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6. İzlanda'da bebeklere sadece devletin onayladığı isimleri verebilirsiniz. Farklı bir isim seçmek isteyen ebeveynlerin İsim Komitesi'ne başvurması gerekir.

6. İzlanda'da bebeklere sadece devletin onayladığı isimleri verebilirsiniz. Farklı bir isim seçmek isteyen ebeveynlerin İsim Komitesi'ne başvurması gerekir.

7. Her saniye 9310 tweet atılıyor.

7. Her saniye 9310 tweet atılıyor.

8. İskandinav ülkelerinde birisi size nasıl olduğunuzu sorduğunda 'İyiyim' diye geçiştirmemeli, dürüst bir şekilde cevap vermelisiniz.

Aynı şekilde birine 'Nasılsın?' diye sorduğunuzda beklenmedik bir şekilde 'Çok üzgünüm çünkü sevgilim beni terk etti' gibi ani ve fazla açık sözlü bir cevap alabilirsiniz!

9. Orta Çağ'da ortalama insan ömrü 30 yıldı.

9. Orta Çağ'da ortalama insan ömrü 30 yıldı.
www.scandinavianarchaeology.com

10. 1992 yılından bu yana New York'ta kadınların üstsüz bir şekilde dışarıya çıkması yasaldır.

10. 1992 yılından bu yana New York'ta kadınların üstsüz bir şekilde dışarıya çıkması yasaldır.
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11. Japonya'da bir ada olan Aoshima, 'Kedi Adası' olarak bilinmektedir ve bu adada yalnızca birkaç düzine insan yaşarken yüzlerce kedi yaşam sürdürmektedir.

11. Japonya'da bir ada olan Aoshima, 'Kedi Adası' olarak bilinmektedir ve bu adada yalnızca birkaç düzine insan yaşarken yüzlerce kedi yaşam sürdürmektedir.
www.theatlantic.com

12. Norveç'te her yıl geleneksel olarak liseyi bitiren öğrenciler için "Russ" kutlaması yapılmaktadır.

12. Norveç'te her yıl geleneksel olarak liseyi bitiren öğrenciler için "Russ" kutlaması yapılmaktadır.
www.thesun.co.uk

Bu kutlamada öğrenciler okudukları bölüme göre renkte pantolonlar ya da tulumlar giyer.

13. Her yıl Ispanya'da düzenlenen La Tomatina festivali dünyanın en büyük domates savaşı olarak bilinir.

13. Her yıl Ispanya'da düzenlenen La Tomatina festivali dünyanın en büyük domates savaşı olarak bilinir.
www.ndtv.com

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