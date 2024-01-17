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Louis Vuitton Markasının 90 Bin Dolarlık Sandviç Çantası 'Para Sen Nelere Kadirsin!' Dedirtti!

Louis Vuitton Markasının 90 Bin Dolarlık Sandviç Çantası 'Para Sen Nelere Kadirsin!' Dedirtti!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 01:52

Louis Vuitton'ın çıkardığı yeni sandviç çantası hem fiyatıyla hem de pratikliğiyle görenlere hayatı sorgulattı. Söz konusu çantaya yorumlar ise gecikmedi...

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Özel tasarımları eleştirmek kimsenin haddine değil, ancak bazıları varoluş amacını sorgulatmıyor değil...

Özel tasarımları eleştirmek kimsenin haddine değil, ancak bazıları varoluş amacını sorgulatmıyor değil...

Bu tasarımlardan biri de Louis Vuitton markasının piyasaya yeni sürdüğü 'sandviç çantası'.

Bu tasarımlardan biri de Louis Vuitton markasının piyasaya yeni sürdüğü 'sandviç çantası'.

Fiyatı 3 bin doların üzerinde olan sandviç çantası 90 bin liraya tekabül ediyor.

Fiyatı 3 bin doların üzerinde olan sandviç çantası 90 bin liraya tekabül ediyor.

Çanta hem estetik hem de pratikliği bakımından sosyal medya kullanıcılarının kafasında soru işaretleri oluşturdu.

Çanta hem estetik hem de pratikliği bakımından sosyal medya kullanıcılarının kafasında soru işaretleri oluşturdu.

Gerçekliğine ihtimal veremeyenler çantayı kek zannetti...

Gerçekliğine ihtimal veremeyenler çantayı kek zannetti...
twitter.com

Bu kek değil mi?

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"Üzerinde marka olan her şeyi alacağınıza ikna oldum."

"Üzerinde marka olan her şeyi alacağınıza ikna oldum."
twitter.com

"Bu noktada hayat bir komedi"

"Bu noktada hayat bir komedi"

"Bu size her şeyi alacağınızı bildiklerini göstermeli"

"Bu size her şeyi alacağınızı bildiklerini göstermeli"

"Zengin insanlar sandviç yiyor mu ki?"

"Zengin insanlar sandviç yiyor mu ki?"

"Neden, yani neden?"

"Neden, yani neden?"
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"Lüks moda endüstrisindeki bu ironi seviyesini anlamıyorum"

"Lüks moda endüstrisindeki bu ironi seviyesini anlamıyorum"
twitter.com

Siz çantayı nasıl buldunuz? Sizce kullanışlı mı? Yorumlarda buluşalım 👇

Siz çantayı nasıl buldunuz? Sizce kullanışlı mı? Yorumlarda buluşalım 👇

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