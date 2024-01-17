Louis Vuitton Markasının 90 Bin Dolarlık Sandviç Çantası 'Para Sen Nelere Kadirsin!' Dedirtti!
Louis Vuitton Markasının 90 Bin Dolarlık Sandviç Çantası 'Para Sen Nelere Kadirsin!' Dedirtti!
Louis Vuitton'ın çıkardığı yeni sandviç çantası hem fiyatıyla hem de pratikliğiyle görenlere hayatı sorgulattı. Söz konusu çantaya yorumlar ise gecikmedi...
Buyurun bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özel tasarımları eleştirmek kimsenin haddine değil, ancak bazıları varoluş amacını sorgulatmıyor değil...
Bu tasarımlardan biri de Louis Vuitton markasının piyasaya yeni sürdüğü 'sandviç çantası'.
Fiyatı 3 bin doların üzerinde olan sandviç çantası 90 bin liraya tekabül ediyor.
Çanta hem estetik hem de pratikliği bakımından sosyal medya kullanıcılarının kafasında soru işaretleri oluşturdu.
Gerçekliğine ihtimal veremeyenler çantayı kek zannetti...
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Üzerinde marka olan her şeyi alacağınıza ikna oldum."
"Bu noktada hayat bir komedi"
"Bu size her şeyi alacağınızı bildiklerini göstermeli"
"Zengin insanlar sandviç yiyor mu ki?"
"Neden, yani neden?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Lüks moda endüstrisindeki bu ironi seviyesini anlamıyorum"
Siz çantayı nasıl buldunuz? Sizce kullanışlı mı? Yorumlarda buluşalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın