Rize'de Alışveriş Merkezinde Podyuma Çıkan 26 Atmaca Güzellikleriyle Jüri Karşısında Yarıştı
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Rize'de Doğu Karadeniz'in köklü geleneklerinden atmacacılık kültürünü yaşatmak amacıyla 'Atmaca Güzellik Yarışması' düzenlendi. Şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde yapılan etkinlik vatandaşlardan ve atmaca tutkunlarından yoğun ilgi gördü. Yarışmaya Rize ve Artvin'den gelen 26 atmaca tutkunu, özenle baktıkları atmacalarıyla katıldı.
Yarışma alışveriş merkezinde yapıldı.
Atmacalar tek tek jüri karşısına çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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