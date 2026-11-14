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Rize'de Alışveriş Merkezinde Podyuma Çıkan 26 Atmaca Güzellikleriyle Jüri Karşısında Yarıştı

Rize'de Alışveriş Merkezinde Podyuma Çıkan 26 Atmaca Güzellikleriyle Jüri Karşısında Yarıştı

Artvin Rize
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 22:19
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Rize'de Doğu Karadeniz'in köklü geleneklerinden atmacacılık kültürünü yaşatmak amacıyla 'Atmaca Güzellik Yarışması' düzenlendi. Şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde yapılan etkinlik vatandaşlardan ve atmaca tutkunlarından yoğun ilgi gördü. Yarışmaya Rize ve Artvin'den gelen 26 atmaca tutkunu, özenle baktıkları atmacalarıyla katıldı.

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Yarışma alışveriş merkezinde yapıldı.

Yarışma alışveriş merkezinde yapıldı.

Etkinlik Rize şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Rize ve Artvin'den gelen 26 atmaca tutkunu, özenle baktıkları atmacalarıyla yarışmaya katıldı. Alışveriş merkezi ziyaretçileri de organizasyonu merakla takip etti. Atmacacılık, Doğu Karadeniz'in köklü geleneklerinden biri olarak biliniyor ve yarışma bu kültürü yaşatmak amacıyla düzenlendi.

Atmacalar tek tek jüri karşısına çıktı.

Atmacalar tek tek jüri karşısına çıktı.

Atmacalar podyuma çıkarılarak tek tek jüri üyelerinin karşısına getirildi. Alanında uzman isimlerden oluşan jüri, kuşları fiziksel yapıları, duruşları, tüy renkleri ve genel sağlık durumlarına göre değerlendirdi. Değerlendirme sırasında atmacalar, alışveriş merkezi ziyaretçilerinin de gözü önünde incelendi.

Yarışmanın sonunda dereceye giren atmacaların sahiplerine kupa takdim edildi. Kupalarla birlikte çeşitli hediye çekleri de verildi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, bölgenin atmaca tutkunlarını aynı salonda buluşturdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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