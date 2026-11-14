Rize'de Alışveriş Merkezinde Podyuma Çıkan 26 Atmaca Güzellikleriyle Jüri Karşısında Yarıştı

Etkinlik Rize şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Rize ve Artvin'den gelen 26 atmaca tutkunu, özenle baktıkları atmacalarıyla yarışmaya katıldı. Alışveriş merkezi ziyaretçileri de organizasyonu merakla takip etti. Atmacacılık, Doğu Karadeniz'in köklü geleneklerinden biri olarak biliniyor ve yarışma bu kültürü yaşatmak amacıyla düzenlendi.