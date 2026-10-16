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Rize'de Palamut Bolluğu Çileye Döndü: Ezilen Balıklar Limana Dökülünce Koku Dayanılmaz Oldu

Rize'de Palamut Bolluğu Çileye Döndü: Ezilen Balıklar Limana Dökülünce Koku Dayanılmaz Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 17:40
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Karadeniz'de palamut sezonu bolluk getirirken Rize'nin Pazar ilçesinde yaşananlar sahil sakinlerini bezdirdi. Kirazlık Limanı'nda deniz yüzeyi yüzlerce ölü balıkla kaplandı. Bölgede yaşayanlar yoğun kokudan şikâyet ediyor.

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Palamut bolluğu fiyatları düşürdü.

Palamut bolluğu fiyatları düşürdü.

Sezonun açılmasıyla Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanırken bazı bölgelerde fiyatlar 40 liraya kadar geriledi. Aşırı avlanma nedeniyle kasalara sığmayan ve taşıma sırasında ezilen tonlarca palamut ise başka bir soruna yol açtı.

Ezilen palamutlar limana döküldü.

Ezilen palamutlar limana döküldü.

Bazı büyük balıkçı teknelerinin ezilen palamutları Rize'nin Pazar ilçesindeki Kirazlık Limanı'na boşalttığı belirtildi. Çürüyen balıklar limanı adeta balık mezarlığına çevirdi. Denizin yüzeyini kaplayan yüzlerce ölü balık çevreye ağır bir koku yaydı ve yakındaki evlerde yaşayanlar pencerelerini açamaz hale geldi.

Balıkçı denetimlerin artırılmasını istedi.

Balıkçı denetimlerin artırılmasını istedi.

Haberde, balıkların deniz suyunu kirlettiği ve çürük kokusunun halk sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Balıkçı Temel Zaman, denetimlerin artırılmasını ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın büyük teknelere ceza kesmesini istedi. Zaman, kokunun yarattığı sıkıntıyı şu sözlerle anlattı.

'Vatandaşlar bu koku yüzünden geceleri evinde yatamıyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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