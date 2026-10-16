Rize'de Palamut Bolluğu Çileye Döndü: Ezilen Balıklar Limana Dökülünce Koku Dayanılmaz Oldu
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Karadeniz'de palamut sezonu bolluk getirirken Rize'nin Pazar ilçesinde yaşananlar sahil sakinlerini bezdirdi. Kirazlık Limanı'nda deniz yüzeyi yüzlerce ölü balıkla kaplandı. Bölgede yaşayanlar yoğun kokudan şikâyet ediyor.
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Palamut bolluğu fiyatları düşürdü.
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Ezilen palamutlar limana döküldü.
Balıkçı denetimlerin artırılmasını istedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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