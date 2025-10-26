Balıkçı Teknelerinin Tayfaları Futbolcu Gibi Her Yıl Başka Gemiye Transfer Oluyor
Türkiye’nin balık ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Egeli balıkçılar, son dönemde tayfa bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, “Asgari ücretin 3-4 katı maaş, üç öğün yemek ve konaklama imkânı sunmamıza rağmen gençler artık masa başı işleri tercih ediyor. Sezon sonunda prim de veriyoruz ancak buna rağmen ilgi azaldı. Mevcut tayfalar ise her dönem futbolcular gibi farklı teknelere transfer oluyor” dedi.
Balıkçıların "bulamadıkları" personel olan tayfalar neler yapıyor?
Tayfa bulunmaması giderek bir krize dönüşüyor.
"Tayfalar, futbolcu gibi her dönem başka teknelere transfer oluyor"
