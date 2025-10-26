onedio
Balıkçı Teknelerinin Tayfaları Futbolcu Gibi Her Yıl Başka Gemiye Transfer Oluyor

Balıkçı Teknelerinin Tayfaları Futbolcu Gibi Her Yıl Başka Gemiye Transfer Oluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.10.2025 - 16:54

Türkiye’nin balık ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Egeli balıkçılar, son dönemde tayfa bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, “Asgari ücretin 3-4 katı maaş, üç öğün yemek ve konaklama imkânı sunmamıza rağmen gençler artık masa başı işleri tercih ediyor. Sezon sonunda prim de veriyoruz ancak buna rağmen ilgi azaldı. Mevcut tayfalar ise her dönem futbolcular gibi farklı teknelere transfer oluyor” dedi.

Balıkçıların "bulamadıkları" personel olan tayfalar neler yapıyor?

Balıkçıların "bulamadıkları" personel olan tayfalar neler yapıyor?

Egeli balıkçılar, denizde en büyük destekçileri olan tayfaları bulmakta her geçen yıl daha fazla zorlanıyor. Kaptan ve yardımcılarının dışında geminin düzenli ve güvenli şekilde çalışmasını sağlayan tayfalar, rotadan temizlik işlerine, ekipman bakımından ağ düzenine kadar birçok kritik görevi üstleniyor. Sefer işçileri, balıkçılığın sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıyor. Eylül ayında başlayan av sezonundan nisan ayına kadar tayfalar, hava koşulları elverdiği sürece neredeyse her günü denizde geçiriyor.

Tayfa bulunmaması giderek bir krize dönüşüyor.

Tayfa bulunmaması giderek bir krize dönüşüyor.

Gemilerin temizliğini ve bakımını üstlenen, ağları bir sonraki sefer için hazırlayan tayfalar, yoğun geçen mesai saatlerinin ardından kalan vakitlerini genellikle dinlenerek değerlendiriyor. Ancak Egeli balıkçılar, bu hayati görevi üstlenecek tayfaları bulmakta her geçen yıl daha fazla zorluk yaşıyor. Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, balıkçılık sektörünün en önemli sorunlarından birinin nitelikli iş gücü eksikliği olduğunu belirterek, tayfa bulmanın giderek daha büyük bir krize dönüştüğünü vurguladı.

"Tayfalar, futbolcu gibi her dönem başka teknelere transfer oluyor"

"Tayfalar, futbolcu gibi her dönem başka teknelere transfer oluyor"

Tayfanın balıkçılıkta son derece önemli olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

'Tayfalar bir teknenin olmazsa olmazı ve bu dönemde maaşları oldukça iyi seviyede. Kendilerine asgari ücretin 3-4 katı maaş veriyoruz fakat gençler masabaşı iş istedikleri için tayfalığı tercih etmiyor. Gemi sahibi ve kaptan tarafından 3 öğün yemek ve yatacak yer de veriliyor ayrıca sezon sonunda elde edilen gelir üzerinde prim de alıyorlar. Mevcut tayfalar ise her dönem adeta futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyor. Bu sorunu çözebilmek amacıyla ara eleman yetiştiren meslek yüksekokulları açılması yönünde çalışmalar içerisindeyiz.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
