AKOM’da İstanbul İçin Kritik Uyarı: Pazartesi Kent Genelinde Kuvvetli Yağış Olacak

AKOM'da İstanbul İçin Kritik Uyarı: Pazartesi Kent Genelinde Kuvvetli Yağış Olacak

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.10.2025 - 12:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, 27 Ekim Pazartesi kent genelinde etkili olacak kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. İstanbul’da metrekareye 10 ila 30 kilo arasında yağış düşeceği açıklandı.

Kurak geçen yaz mevsimi sonrasında barajlardaki su miktarı kritik seviyeye gerileyen İstanbul için yeni yağışlı hava dalgası geliyor.

Kurak geçen yaz mevsimi sonrasında barajlardaki su miktarı kritik seviyeye gerileyen İstanbul için yeni yağışlı hava dalgası geliyor.

AKOM 27 Ekim Pazartesi günü İstanbul genelinde beklenen sağanak yağış için uyarıda bulundu. Zaman zaman fırtınanın da eşlik edeceği yağışlarda metrekareye 10 ila 30 kilo arasında yağış düşeceği belirtildi.

AKOM’un paylaştığı diğer tahminlere göre haftanın geri kalanında hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. 28 Ekim Salı da sağanak yağış beklenirken çarşambadan itibaren havanın parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor.

AKOM’un paylaşımı 👇

AKOM'un paylaşımı 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
