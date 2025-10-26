Louvre Müzesi Soygunu: Değerli Mücevherler Müzeden Taşındı İddiası
Fransa’nın dünyaca ünlü müzesi Louvre’da yaşanan soygun gündemdekini yerini koruyor. Fransız basınında çıkan iddialara göre ise Louvre Müzesi'nde yaşanan soygunun ardından Apollo Galerisi'ndeki değerli mücevherler güvenlik gerekçesiyle Fransa Merkez Bankası'na taşındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın konuştuğu soygun sonrasında Fransa’da ilginç gelişmeler yaşandığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Banka, müzeye sadece 500 metre uzaklıkta.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın