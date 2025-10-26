onedio
Louvre Müzesi Soygunu: Değerli Mücevherler Müzeden Taşındı İddiası

Louvre Müzesi Soygunu: Değerli Mücevherler Müzeden Taşındı İddiası

Fransa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.10.2025 - 10:01

Fransa’nın dünyaca ünlü müzesi Louvre’da yaşanan soygun gündemdekini yerini koruyor. Fransız basınında çıkan iddialara göre ise Louvre Müzesi'nde yaşanan soygunun ardından Apollo Galerisi'ndeki değerli mücevherler güvenlik gerekçesiyle Fransa Merkez Bankası'na taşındı.

Dünyanın konuştuğu soygun sonrasında Fransa'da ilginç gelişmeler yaşandığı iddia edildi.

Dünyanın konuştuğu soygun sonrasında Fransa’da ilginç gelişmeler yaşandığı iddia edildi.

Fransız basını, kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'ndeki değerli eserlerin korunmak üzere Fransa Merkez Bankası'na taşındığını iddia etti. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan iddiada, mücevherlerin gizli polis birliklerinin eşliğinde sevk edildiği belirtildi. Müze yetkililerinden ve Fransa Merkez Bankası'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Banka, müzeye sadece 500 metre uzaklıkta.

Banka, müzeye sadece 500 metre uzaklıkta.

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü müzede 19 Ekim'de soygun meydana gelmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından Louvre, 3 gün sonra yeniden ziyarete açılmıştı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
