Louvre Müzesi Soygununun Ardından "Dedektif" Görünümlü Genç Adamın Fotoğrafı Olay Oldu
Paris’teki Louvre Müzesi, 19 Ekim sabahı tarihin en büyük sanat soygunlarından birine sahne oldu. Dört maskeli kişi, Napolyon dönemine ait sekiz değerli mücevheri sadece yedi dakikada çaldı. Hırsızların inşaat işçisi kılığında müzeye girdiği, motorlarla kaçarken DNA izleri bıraktığı açıklandı. Olay sonrası müze geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Güvenliği 'Yakışıklı Güvenlik mi?' diye darlayanlardan, vinç şirketinin reklamına kadar bir dizi goygoy gördük ama bu kez Sherlock filmlerinden fırlamış gibi poz veren dedektif görünümlü genç bir adam karşımıza çıktı. Goygoycular bu fırsatı da kaçırmadı tabi.
Louvre Müzesi'ndeki soygunu araştırmak için bir dedektifin geldiğine dair paylaşım herkesi heyecanlandırdı.
