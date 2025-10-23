Rusya'ya Klozet Satışı Yasaklandı, Putin "Pahalıya Mal Olacak" Dedi

23 Ekim’de Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini finanse eden enerji, finans ve savunma sanayi kompleksini kapsayan kilit sektörleri hedef alan 69 yeni bireysel listeleme ve çok sayıda ekonomik kısıtlayıcı önlem içeren kapsamlı 19. yaptırım paketini kabul etti.

Bu paketin içinde Rusya'ya yapılacak satışlar da yer aldı. İlginç maddelerden biri ise Rusya'ya klozet satışının yasaklanması oldu.