Rusya'ya Klozet Satışı Yasaklandı, Putin "Pahalıya Mal Olacak" Dedi
23 Ekim’de Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini finanse eden enerji, finans ve savunma sanayi kompleksini kapsayan kilit sektörleri hedef alan 69 yeni bireysel listeleme ve çok sayıda ekonomik kısıtlayıcı önlem içeren kapsamlı 19. yaptırım paketini kabul etti.
Bu paketin içinde Rusya'ya yapılacak satışlar da yer aldı. İlginç maddelerden biri ise Rusya'ya klozet satışının yasaklanması oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rusya yaptırımlarla birlikte Ukrayna savaşında baskı altına alınmaya çalışılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yaptırım paketindeki ilginç kısıtlamalardan biri de klozetle ilgiliydi.
Putin klozet yaptırımıyla dalga geçti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın