onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rusya'ya Klozet Satışı Yasaklandı, Putin "Pahalıya Mal Olacak" Dedi

Rusya'ya Klozet Satışı Yasaklandı, Putin "Pahalıya Mal Olacak" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.10.2025 - 20:04

23 Ekim’de Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini finanse eden enerji, finans ve savunma sanayi kompleksini kapsayan kilit sektörleri hedef alan 69 yeni bireysel listeleme ve çok sayıda ekonomik kısıtlayıcı önlem içeren kapsamlı 19. yaptırım paketini kabul etti.

Bu paketin içinde Rusya'ya yapılacak satışlar da yer aldı. İlginç maddelerden biri ise Rusya'ya klozet satışının yasaklanması oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rusya yaptırımlarla birlikte Ukrayna savaşında baskı altına alınmaya çalışılıyor.

Rusya yaptırımlarla birlikte Ukrayna savaşında baskı altına alınmaya çalışılıyor.

Rusya’ya yönelik çeşitli yaptırımlar, ülkenin ekonomik ve askeri kapasitesini sınırlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda enerji, finans ve savunma sanayi gibi kilit sektörlere yönelik kısıtlamalar uygulanıyor. Ayrıca, Rusya ile iş yapan yabancı şirketler ve bazı bireyler de yaptırım listelerine alınıyor. Yaptırımlar, ülkenin Ukrayna’daki savaş harcamalarını kısıtlamayı ve uluslararası baskıyı artırmayı hedefliyor.

Son yaptırım paketindeki ilginç kısıtlamalardan biri de klozetle ilgiliydi.

Son yaptırım paketindeki ilginç kısıtlamalardan biri de klozetle ilgiliydi.

Rusya'dan Tass Haber Ajansı'nın aktardığına göre 19. yaptırım paketinin ayrıntılarında, Rusya'ya klozet, bide ve diğer sıhhi tesisat malzemelerinin ihracatının yasaklandığı belirtiliyor. Bu ilginç yasak Putin'in de gündemindeydi.

Putin klozet yaptırımıyla dalga geçti.

Putin klozet yaptırımıyla dalga geçti.

Putin, Avrupa Birliği’nin klozet ve sıhhi tesisat ürünlerine yönelik yaptırımlarına esprili bir dille yanıt vererek, “Klozetlerin satın alınmasının iptali pahalıya mal olacak” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın