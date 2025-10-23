onedio
Haberler
Gündem
Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a Neden "Kurucu Önder" Dediğini Açıkladı

Hakan Karakoca
23.10.2025 - 17:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Odatv’den Can Özçelik’e verdiği röportajda, son dönemde tartışma yaratan açıklamalarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Abdullah Öcalan için neden “kurucu önder” ifadesini kullandığını ayrıntılı biçimde açıklarken, Alevi ve Kürt bir Cumhurbaşkanı yardımcısı önerisinin nasıl gündeme geldiğini de anlattı. 

Kaynak

Sürecin olumlu şekilde devam ettiğini vurgulayan Bahçeli, “Bu iki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır. Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır. ‘Kurucu Önder’ ifadesini o yüzden kullandım. Burada kimse kaybeden veya kazanan taraf olmayacak. Süreç güzel ilerliyor, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilişkin açıklamalarına da değinerek, “Federasyon fikrini savunan bir adayın kazanmasıyla o küçücük federasyon kıvılcımının ateşe dönüşmemesi gerektiğini düşündüğüm için hemen açıklama yaptım. Çünkü bunun beklenti haline gelmesi Türkiye açısından çok tehlikeli bir durum oluşturur. KKTC’de federasyon, Suriye’deki federasyon amaçlayan güçleri de tetikler. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez. Bu kapsamda baktığımızda en doğru kararın KKTC’nin Türkiye’ye katılması olacaktır” dedi.

Bahçeli, Alevi ve Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı önerisinin arka planını ilk kez anlattı. MHP Genel Merkezi’nin önünde üçgen biçiminde bir alana dikilen Göknar, Ladin ve Sedir ağaçlarının yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini belirten Bahçeli, bu sembol üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dikkat çektiğini ifade etti. 

Ertesi gün bir Alevi kanaat önderiyle yaptığı görüşmede ise, herkesin eşit koşullarda Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini vurgulayarak, “Yüzde 51 desteği alan Alevi de olabilir, Kürt de olabilir; önemli olan milletin iradesidir dedim. Bu sözlerim o arkadaşları çok etkiledi dedi.'

zülkarneyn

sen vücudunun su ihtiyacının %80'ini tükürdüğünü yalayarak karşılayan bir in-sa... neyse.. yetki verilmiş vasıfsız, seni kimse ciddiye almıyor çürük posa