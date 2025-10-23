Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a Neden "Kurucu Önder" Dediğini Açıkladı

Bahçeli, Alevi ve Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı önerisinin arka planını ilk kez anlattı. MHP Genel Merkezi’nin önünde üçgen biçiminde bir alana dikilen Göknar, Ladin ve Sedir ağaçlarının yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini belirten Bahçeli, bu sembol üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dikkat çektiğini ifade etti.

Ertesi gün bir Alevi kanaat önderiyle yaptığı görüşmede ise, herkesin eşit koşullarda Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini vurgulayarak, “Yüzde 51 desteği alan Alevi de olabilir, Kürt de olabilir; önemli olan milletin iradesidir dedim. Bu sözlerim o arkadaşları çok etkiledi dedi.'