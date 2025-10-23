Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a Neden "Kurucu Önder" Dediğini Açıkladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Odatv’den Can Özçelik’e verdiği röportajda, son dönemde tartışma yaratan açıklamalarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Abdullah Öcalan için neden “kurucu önder” ifadesini kullandığını ayrıntılı biçimde açıklarken, Alevi ve Kürt bir Cumhurbaşkanı yardımcısı önerisinin nasıl gündeme geldiğini de anlattı.
Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi.
Bahçeli, KKTC'nin Türkiye'ye katılması konusunda ısrarcı.
Alevi ve Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı görüşüne de Bahçeli'den açıklama geldi.
