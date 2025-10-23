İBB Spor İstanbul’un Yaptığı Araştırmaya Göre, İstanbul’un En Hareketli İlçesi Tuzla Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Spor İstanbul’un yürüttüğü 2024 Fiziksel Aktivite Araştırması’nın sonuçları paylaşıldı. Kent genelinde 39 ilçede 11 bin 534 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelere dayanan araştırmaya göre, İstanbul’da fiziksel aktivite oranı yüzde 37,1’e çıktı. Bu oran, geçen yıla göre 2,2 puanlık bir artışa karşılık geliyor. 2020’de ilk kez yapılan araştırmada ise bu oran yalnızca yüzde 13,2 olarak ölçülmüştü.

Yapılan araştırmada en hareketli ilçe olarak Tuzla ön plana çıktı.