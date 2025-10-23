onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İBB Spor İstanbul’un Yaptığı Araştırmaya Göre, İstanbul’un En Hareketli İlçesi Tuzla Oldu

İBB Spor İstanbul’un Yaptığı Araştırmaya Göre, İstanbul’un En Hareketli İlçesi Tuzla Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.10.2025 - 16:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Spor İstanbul’un yürüttüğü 2024 Fiziksel Aktivite Araştırması’nın sonuçları paylaşıldı. Kent genelinde 39 ilçede 11 bin 534 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelere dayanan araştırmaya göre, İstanbul’da fiziksel aktivite oranı yüzde 37,1’e çıktı. Bu oran, geçen yıla göre 2,2 puanlık bir artışa karşılık geliyor. 2020’de ilk kez yapılan araştırmada ise bu oran yalnızca yüzde 13,2 olarak ölçülmüştü.

Yapılan araştırmada en hareketli ilçe olarak Tuzla ön plana çıktı.

Tuzla, Beyoğlu ve Küçükçekmece ilk üç sırada...

Tuzla, Beyoğlu ve Küçükçekmece ilk üç sırada...

Araştırma sonuçlarına göre İstanbul’un en aktif ilçesi yüzde 52,6 oranıyla Tuzla oldu. Onu yüzde 48,6 ile Beyoğlu ve yüzde 48,3 ile Küçükçekmece izledi. Sultangazi, Ümraniye ve Kartal gibi ilçelerde ise fiziksel aktivite potansiyelinin yüksek olmasına rağmen bu potansiyelin henüz tam olarak değerlendirilemediği belirlendi.

En çok tercih edilen spor yürüyüş oldu.

En çok tercih edilen spor yürüyüş oldu.

Araştırmaya göre İstanbulluların yüzde 58’i en çok yürüyüş yapmayı tercih ediyor. Yürüyüşün ardından fitness, yüzme, koşu ve yoga en popüler aktiviteler arasında yer alıyor. Kadınlar dövüş sporlarına en az ilgi gösterirken, erkeklerin ise yoga ve pilatese daha mesafeli yaklaştığı görüldü.

Gençler daha çok spor salonu tercih ediyor.

Gençler daha çok spor salonu tercih ediyor.

Araştırmada, katılımcıların yüzde 64,6’sının fiziksel aktivite için park ve açık alanları tercih ettiği belirlendi. Gençlerin daha çok spor salonlarını kullandığı, yaşlı bireylerin ise sokak ve parklarda egzersiz yapmayı tercih ettiği görüldü. Egzersiz yapmayanların yüzde 53,1’i zaman yetersizliğini neden olarak gösterirken, yüzde 19,6’sı sağlık sorunları nedeniyle aktif olamadığını belirtti.

Haftalık 150 dakikanın üzerinde egzersiz yapan birey oranı yüzde 66’ya yükseldi.

Haftalık 150 dakikanın üzerinde egzersiz yapan birey oranı yüzde 66’ya yükseldi.

Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, hareketliliğin artmasının sevindirici olduğunu ancak Avrupa şehirlerinin hâlâ gerisinde olunduğunu vurguladı. Donuk, “Hem kamu hem özel sektörün desteğiyle daha fazla bireyin spora erişimi sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

Araştırmaya göre, haftada 150 dakikanın üzerinde egzersiz yapan birey oranı yüzde 66’ya yükseldi; bu oran 2023’te yüzde 38,7’ydi. En aktif yaş grubu 18-25 olurken, 65 yaş üzerindekilerde oran en düşük seviyede kaldı. Katılımcıların yüzde 59’u sporu “daha zinde hissetmek” için yaptığını belirtirken, fiziksel görünüm ve sağlık nedenleri onu izledi. Kadınlar daha çok kilo vermek, erkekler ise eğlenmek ve stres atmak amacıyla spor yapıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın