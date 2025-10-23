onedio
Yerine Kayyum Atanmıştı: Ahmet Türk Yargılandığı Davadan Beraat Etti

DEM Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.10.2025 - 15:10

DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla dava açılmış ve yerine kayyum atanmıştı. Ahmet Türk, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 'Suçun unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Belediye Başkanı Ahmet Türk geçtiğimiz yıl görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Belediye Başkanı Ahmet Türk geçtiğimiz yıl görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı.

Ahmet Türk, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada 'Suçun unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etti.

Ahmet Türk’ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geri dönmesi bekleniyor.

