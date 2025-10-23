Yerine Kayyum Atanmıştı: Ahmet Türk Yargılandığı Davadan Beraat Etti
DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla dava açılmış ve yerine kayyum atanmıştı. Ahmet Türk, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 'Suçun unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Belediye Başkanı Ahmet Türk geçtiğimiz yıl görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bu haberin anlamı "ya bizdensin yada hapiste"
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.