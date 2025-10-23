onedio
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul İçin Kritik Uyarı: "Şiddetli Yağış Var"

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.10.2025 - 11:52

24 Ekim Cuma günü Türkiye’de Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz’in bazı kesimleri hariç yurt genelinde yağış bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de cuma akşamı İstanbul’da yağışların şiddetli olacağını söyleyerek su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Kurak geçen yaz ayları sonrasında birçok ilde barajlardaki su kritik seviyeye gerilerken, Türkiye’de yeni bir yağışlı hava dalgası etkili olacak.

24 Ekim Cumartesi günü hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanmayacak ancak yağmur etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul’da Cuma günü özellikle aşkam saatlerinde yağışların etkisini artıracağını belirterek su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Orhan Şen'in paylaşımı 👇

'Yarın (Cuma) akşam İstanbul'da şiddetli yağış var. Su baskınları yapabilir. Risk yüksek. Afete dönüştürmemek hem sizlerin hem yerel yönetimlerin elinde.

Sıcaklık yüksek: 24-25 C'

24 Ekim Cuma Hava Durumu Tahmini 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Gündem Editörü
