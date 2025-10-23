onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
YRP Lideri Fatih Erbakan’dan Asgari Ücret Tahmini: "45 Bin Lira Olmalı Ama Yapmazlar"

YRP Lideri Fatih Erbakan’dan Asgari Ücret Tahmini: "45 Bin Lira Olmalı Ama Yapmazlar"

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.10.2025 - 10:42

Yeni yılın gelmesine 3 aydan az bir süre kaldı. Yeni yılla birlikte maaşlarına gelecek zammı öğrenecek milyonlarca asgari ücretli vatandaş ise yapılacak zam ile ilgili tüm gelişmeleri yakından rakip ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldığı televizyon programında asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu. “Asgari ücret 45 bin lira olmalı” diyen Erbakan, “Tabii yüzde 25 gibi bir şey yapacaklar gibi gözüküyor” dedi.  22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda yeni asgari ücret 27 bin 630 lira olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

NOW TV’de canlı yayına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu. 

Erbakan, “Asgari ücret ne kadar olmalı?” sorusuna, “Asgari ücret 45 bin TL olmalı. Bunu söyleyince benim de çevremde işverenler var. Diyorlar ki ya iyi söylüyorsun da biz ne yapacağız diyorlar. Burada da ben gene devlete bir görev düştüğünü düşünüyorum. Kamudaki israfa, lükse şatafata gidenden kısılsın ve faize giden yıllık 2 trilyon liradan kurtarılsın. Bunun çok az bir kısmıyla bile asgari ücreti işverene hiç yük yüklemeden 45 bin liraya çıkarmak mümkün olur. Ben devlet olarak 45 bin lira yaptım bile diyebilirsiniz. Bu mümkündür.” cevabını verdi.

“45 bin lira yapmaları mümkün değil”

“45 bin lira yapmaları mümkün değil”

Fatih Erbakan, hükümetin asgari ücreti 45 bin lira yapmasının ise mümkün olmadığını söyledi. “Komisyondan sizce 45 bin liralık asgari ücret çıkar mı?” sorusuna ise Erbakan şu yanıtı verdi:

Mümkün değil. Mümkün değil. Tabii yani yüzde 25 gibi bir şey herhalde yapacaklar gibi gözüküyor. O da 26-27 bin liraya tekabül eder. Ki şu anda zaten açlık sınırı 28 bin liraya dayanmış durumda.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın