YRP Lideri Fatih Erbakan’dan Asgari Ücret Tahmini: "45 Bin Lira Olmalı Ama Yapmazlar"

NOW TV’de canlı yayına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu.

Erbakan, “Asgari ücret ne kadar olmalı?” sorusuna, “Asgari ücret 45 bin TL olmalı. Bunu söyleyince benim de çevremde işverenler var. Diyorlar ki ya iyi söylüyorsun da biz ne yapacağız diyorlar. Burada da ben gene devlete bir görev düştüğünü düşünüyorum. Kamudaki israfa, lükse şatafata gidenden kısılsın ve faize giden yıllık 2 trilyon liradan kurtarılsın. Bunun çok az bir kısmıyla bile asgari ücreti işverene hiç yük yüklemeden 45 bin liraya çıkarmak mümkün olur. Ben devlet olarak 45 bin lira yaptım bile diyebilirsiniz. Bu mümkündür.” cevabını verdi.