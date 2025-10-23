YRP Lideri Fatih Erbakan’dan Asgari Ücret Tahmini: "45 Bin Lira Olmalı Ama Yapmazlar"
Yeni yılın gelmesine 3 aydan az bir süre kaldı. Yeni yılla birlikte maaşlarına gelecek zammı öğrenecek milyonlarca asgari ücretli vatandaş ise yapılacak zam ile ilgili tüm gelişmeleri yakından rakip ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldığı televizyon programında asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu. “Asgari ücret 45 bin lira olmalı” diyen Erbakan, “Tabii yüzde 25 gibi bir şey yapacaklar gibi gözüküyor” dedi. 22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda yeni asgari ücret 27 bin 630 lira olacak.
Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.
“45 bin lira yapmaları mümkün değil”
