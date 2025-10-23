Yeni Vergi Paketi TBMM’de: Araç Satışı ve Bazı İşletmelerden Ekstra Vergi Alınacak

NTV’de yer alan habere göre içinde bazı yeni vergilerin olduğu yeni vergi kanunu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Yeni vergi paketi ile sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde 2 oranında harç tahsil edilecek.

Ayrıca yeni vergi paketi ile kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.