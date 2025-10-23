onedio
Yeni Vergi Paketi TBMM’de: Araç Satışı ve Bazı İşletmelerden Ekstra Vergi Alınacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.10.2025 - 08:52

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek TBMM Genel Kurul’na gönderildi. Yeni vergi paketinde araç satışı ile birlikte, kuyumculuk, kıymetli madenler, hayvancılık gibi işletmelerden yıllık vergi alınacak. Bakanlık yeni vergi paketi ile 250 milyarlıklık bir kaynak oluşturmayı hedefliyor. Yeni vergi kanunu TBMM’den geçtikten sonra Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girecek.

Kaynak: NTV

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi kanunu ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

NTV’de yer alan habere göre içinde bazı yeni vergilerin olduğu yeni vergi kanunu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Yeni vergi paketi ile sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde 2 oranında harç tahsil edilecek.

Ayrıca yeni vergi paketi ile kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.

Emlakta yeni vergi de geliyor.

Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

Ayrıca gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza, bir kat artırılacak.

Yeni vergi paketinde özel üniversitelerin ücretleri de yer alıyor. Buna göre birinci sınıf ya da hazırlık sınıfları hariç artış oranları, o yılın haziran ayındaki ÜFE ve TÜFE ortalamasına göre YÖK'ün belirleyeceği esaslara göre saptanacak

