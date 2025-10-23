Yeni Vergi Paketi TBMM’de: Araç Satışı ve Bazı İşletmelerden Ekstra Vergi Alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek TBMM Genel Kurul’na gönderildi. Yeni vergi paketinde araç satışı ile birlikte, kuyumculuk, kıymetli madenler, hayvancılık gibi işletmelerden yıllık vergi alınacak. Bakanlık yeni vergi paketi ile 250 milyarlıklık bir kaynak oluşturmayı hedefliyor. Yeni vergi kanunu TBMM’den geçtikten sonra Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girecek.
Kaynak: NTV
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi kanunu ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Emlakta yeni vergi de geliyor.
