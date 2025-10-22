İslam Memiş'ten Yeni Gram Gümüş Yorumu!

Yatırımcıların gözü son zamanlarda altın ve gümüş piyasalarına çevrildi. Altın ve gümüş, yeni haftaya ise dalgalı bir seyirle başladı. Bu süreçte uzman isimlerin yorumları yakından takip ediliyor. İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde altının düşeceği tarihi açıklamıştı.

İslam Memiş bu kez de gümüş yatırımcılarına seslendi.

Peki gümüş düşecek mi?

Kaynak: Hisse.net / Alper Tunga Akkuş