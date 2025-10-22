onedio
İslam Memiş'ten Yeni Gram Gümüş Yorumu!

Dilara Bağcı Peker
22.10.2025 - 21:33

Yatırımcıların gözü son zamanlarda altın ve gümüş piyasalarına çevrildi. Altın ve gümüş, yeni haftaya ise dalgalı bir seyirle başladı. Bu süreçte uzman isimlerin yorumları yakından takip ediliyor. İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde altının düşeceği tarihi açıklamıştı. 

İslam Memiş bu kez de gümüş yatırımcılarına seslendi.

Peki gümüş düşecek mi?

Kaynak: Hisse.net / Alper Tunga Akkuş

Altın ve gümüş piyasaları haftaya sert dalgalanmalarla başladı.

Altın, kırdığı fiyat rekorlarının ardından geri çekildi. Fed'in faiz indirimi beklentileriyle hızla yükselen altın fiyatları, yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle gerilemişti. Bu noktada yorumları yakından takip edilen uzman isimlerden biri olan İslam Memiş, GZT-Z Raporu'na yaptığı açıklamalarda altının 8 haftadır her gün dolardan bağımsız şekilde rekor denemesi yaptığını belirtmiş ve 'Bu bir hafta sonra, iki hafta sonra ya da bir ay sonra olabilir ama mutlaka bir geri dönüş yaşanacaktır.' diyerek altının düşeceği tarihi açıklamıştı.

Rekor üstüne rekor kıran gümüşün gidişatı ise merak konusu.

2025 yılına damgasını vuran, hiç şüphesiz gümüş fiyatları oldu. Gümüş, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ons başına 48.3 doların üzerini gördü. Gmüş hakkında da yorum yapan İslam Memiş, 2026 yılında da gümüşte yükselişin devam edeceğini aktarmıştı.

Memiş, bu kez gümüş yatırımcısına seslendi.

Hisse.net'ten Alper Tunga Akkuş'un akatardığına göre İslam Memiş gümüş yatırımcısına sabır çağrısında bulundu ve şu sözlere yer verdi:

“Rasyonun yükselişini bekleyen, 74 liradan gram gümüş, 54 dolardan ons gümüş almayan sabırlı olanlar güzel bir davranış sergiledi. Sabır, herkese nasip olmaz.”

Rasyon Nedir?

Rasyon, 1 ons altınla kaç ons gümüş alınabileceğini gösteren bir orandır. Oran yükseldiği zaman, gümüş altına kıyasla ucuz hale gelir ve genellikle bu durum uzun vadede gümüş lehine dönüş sinyali olarak görülür.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
