Haberler
Ekonomi
Gümüş Son 14 Yılın Zirvesine Çıktı! Gümüş Fiyatları Artacak mı? İslam Memiş Açıkladı

Gümüş Son 14 Yılın Zirvesine Çıktı! Gümüş Fiyatları Artacak mı? İslam Memiş Açıkladı

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
06.10.2025 - 12:46

Gümüş fiyatları 2025'e damga vurdu. Bu yıl rekordan rekora koşan gümüş, güvenli liman altının tahtını salladı. Ons gümüş 48.3 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu seviyeyle birlikte gümüş, 2011 Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, gümüş neden yükseliyor? Gümüşte yükseliş devam edecek mi, ne kadarı görecek? Finans Analisti İslam Memiş, gümüş fiyatlarına dair konuştu.

Gümüş, 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Gümüş, 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bu yıla damga vuran gümüş, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gümüş, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ons başına 48.3 doların üzerini gördü. Böylece gümüş 2011 Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. 

Gümüş gram fiyatı

Gram gümüş ise güne 64.41 liradan başladı. Öğle saatlerinde ise 65.09 liraya çıktı.

Gümüş neden yükseliyor?

Gümüş neden yükseliyor?

Vatandaşlar en çok kazandıran yatırım araçlarını araştırıyor. Her dönem yatırımcısına kazandıran güvenli liman altında dalgalı seyir sürüyor. Gümüş fiyatları yükselişe devam ederken bu yükselişin neden olduğu merak ediliyor. Peki, gümüş neden yükseliyor? 

ABD hükümetinin kapaması ve faiz indirimi beklentisi yatırım araçlarına talebi artırdı. Bu talebin başında ise gümüş geldi. Sıkılaşan arz koşullarından destek alan gümüş, ABD’deki kapanmanın ardından arttı. 

Gümüş fiyatı neden arttı?

Gümüşün yaklaşık yüzde 80’i sanayi üretiminde kullanılıyor. Gümüş fiyatlarının yükselmesinden rol oynayan bir diğer faktör ise sanayide güneş enerjisi panellerine olan talebin artması. Özellikle Çin’de güneş enerji sisteminin kurulması bu sene artış gösterdi. Panel ihracatı ise yüzde 40 arttı. 

Dünya Gümüş Enstitüsü, gümüş piyasasının üst üste beşinci kez arz açığı vereceğini öngörüyor.

Gümüşte yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş açıkladı.

Gümüşte yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş açıkladı.

Finans Analisti İslam Memiş, gümüş fiyatlarına dair tahminlerde bulundu. Memiş’e göre gram gümüş altını tahtından etti. İslam Memiş, 2026 yılında da gümüşte yükselişin devam edeceğini belirtti. 

Gümüşün gram fiyatının 2026’da 100 TL seviyelerine çıkacağını söyleyen İslam Memiş, ons gümüşün 60 dolar üzerine çıkabileceğini dile getirdi.

Kaynak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
