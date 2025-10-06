Gümüş Son 14 Yılın Zirvesine Çıktı! Gümüş Fiyatları Artacak mı? İslam Memiş Açıkladı
Gümüş fiyatları 2025'e damga vurdu. Bu yıl rekordan rekora koşan gümüş, güvenli liman altının tahtını salladı. Ons gümüş 48.3 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu seviyeyle birlikte gümüş, 2011 Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, gümüş neden yükseliyor? Gümüşte yükseliş devam edecek mi, ne kadarı görecek? Finans Analisti İslam Memiş, gümüş fiyatlarına dair konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gümüş, 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gümüş neden yükseliyor?
Gümüşte yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın