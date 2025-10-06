Gümüş Son 14 Yılın Zirvesine Çıktı! Gümüş Fiyatları Artacak mı? İslam Memiş Açıkladı

Vatandaşlar en çok kazandıran yatırım araçlarını araştırıyor. Her dönem yatırımcısına kazandıran güvenli liman altında dalgalı seyir sürüyor. Gümüş fiyatları yükselişe devam ederken bu yükselişin neden olduğu merak ediliyor. Peki, gümüş neden yükseliyor?

ABD hükümetinin kapaması ve faiz indirimi beklentisi yatırım araçlarına talebi artırdı. Bu talebin başında ise gümüş geldi. Sıkılaşan arz koşullarından destek alan gümüş, ABD’deki kapanmanın ardından arttı.

Gümüş fiyatı neden arttı?

Gümüşün yaklaşık yüzde 80’i sanayi üretiminde kullanılıyor. Gümüş fiyatlarının yükselmesinden rol oynayan bir diğer faktör ise sanayide güneş enerjisi panellerine olan talebin artması. Özellikle Çin’de güneş enerji sisteminin kurulması bu sene artış gösterdi. Panel ihracatı ise yüzde 40 arttı.

Dünya Gümüş Enstitüsü, gümüş piyasasının üst üste beşinci kez arz açığı vereceğini öngörüyor.