1.5 Milyon TL Altında Satılan Sıfır Otomobiller

Sıfır araç fiyatları el yakıyor. Otomobil fiyatları almış başını giderken vatandaşlar uygun fiyatlı otomobil arayışında. Bütçeye göre araç arayışı devam ederken Dünya gazetesinden Gülben Dikmen, 1.5 milyon TL altındaki araçları derledi. İşte 'Bu fiyata araç var mı?' dedirtecek o liste.

