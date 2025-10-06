onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
1.5 Milyon TL Altında Satılan Sıfır Otomobiller

1.5 Milyon TL Altında Satılan Sıfır Otomobiller

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.10.2025 - 10:00

Sıfır araç fiyatları el yakıyor. Otomobil fiyatları almış başını giderken vatandaşlar uygun fiyatlı otomobil arayışında. Bütçeye göre araç arayışı devam ederken Dünya gazetesinden Gülben Dikmen, 1.5 milyon TL altındaki araçları derledi. İşte 'Bu fiyata araç var mı?' dedirtecek o liste.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otomobil hayali kuranlar fiyatları gördükten sonra vazgeçiyor.

Otomobil hayali kuranlar fiyatları gördükten sonra vazgeçiyor.

Türkiye'de her geçen gün derinleşen ekonomik kriz otomobil fiyatlarını da giderek artırıyor. Milyon liraları aşan otomobil fiyatları cep yakarken ikinci el otomobil de sıfırdan fiyat bakımından adeta farksız. Hâl böyle olunca vatandaşlar uygun fiyatlı otomobil arayışına girdi.

1.5 Milyon TL Altında Satılan Sıfır Otomobiller

1.5 Milyon TL Altında Satılan Sıfır Otomobiller

Dünya gazetesinden Gülben Dikmen’in haberine göre 1.5 milyon TL’nin altında sıfır otomobiller mevcut. 

İşte o otomobiller:

- Daica Sandero Stepway Extreme

Stepway TCe 90 Auto / 1 milyon 480 bin TL

- Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT

1 milyon 449 bin TL

- Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump MT

1 milyon 434 bin 500 TL

- Fiat Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT

1 milyon 423 bin 900 TL

- Dacia Sandero Stepway Expression Stepway TCe 90 Auto

1 milyon 420 bin TL

- Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT

1 milyon 380 bin 900 TL

- Fiat Egea Sedan Limited 1.4 Fire 95 HP GSR MT

1 milyon 379 bin 900 TL

- Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT

1 milyon 327 bin TL

- KIA Picanto 1.2L 79 PS AMT

1 milyon 315 bin TL

- Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT

1 milyon 302 bin 900 TL

- KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT

1 milyon 290 bin TL

- Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS Jump MT

1 milyon 281 bin TL

- Fiat Egea Sedan Urban 1.4 Fire 95 HP GSR MT

1 milyon 233 bin 900 TL

- Opel Corsa 1.2 100 HP MT6

1 milyon 376 bin TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın