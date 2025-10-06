Ekim 2025 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Alman otomotiv markalarından biri olan Opel, özellikle bazı modelleriyle ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Her ay başında güncellenen otomobil fiyat listeleri da yakından takip ediliyor. Son olarak yapılan vergi düzenlemesinin ardından otomotiv sektörü hareketlendi. Ekim ayında otomobillerin güncel fiyatları ise merak ediliyor. Opel, Ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı.
Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar?
İşte Opel Ekim 2025 güncel fiyat listesi.
Opel fiyat listesi Ekim 2025
Opel Corsa fiyat listesi Ekim 2025
Opel Astra fiyat listesi Ekim 2025
Yeni Opel Frontera fiyat listesi Ekim 2025
Opel Mokka fiyat listesi Ekim 2025
Opel Grandland fiyat listesi Ekim 2025
