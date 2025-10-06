onedio
Ekim 2025 Volvo Fiyat Listesi: XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatlar

Ekim 2025 Volvo Fiyat Listesi: XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
06.10.2025 - 08:04
06.10.2025 - 08:04

İsveç menşeli Volvo, sunduğu sürüş güvenliğiyle pek çok kişinin tercih ettiği bir marka haline geldi. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler sıklıkla Volvo'nun fiyatlarını takip ediyor. Sıfır otomobil fiyatları, markalar tarafından ay başında yenileniyor. Bir ay boyunca geçerli olacak fiyatlar, resmi sitelerden yayınlanıyor. Ekim ayının gelmesiyle Volvo Ekim ayı satış fiyatları da belli oldu.

Peki, Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 ne kadar? Volvo fiyatı arttı mı?

İşte Volvo Ekim 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Volvo Fiyat Listesi Ekim

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan EX40 bu ay 3.809.031 TL'den satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar 2025 ve 2026 fabrika model yılı, 2025 tescil yılına aittir. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Volvo EC40 Fiyat Listesi Ekim 2025

  • EC40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 3.895.614 TL

  • EC40, Twin Motor, Ultra Elektrik 4.723.505 TL

Volvo EX40 Fiyat Listesi Ekim 2025

  • EX40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA 3.809.031 TL

  • EX40, Twin Motor, Ultra 4.625.750 TL

Volvo XC60 Fiyat Listesi Ekim 2025

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark 6.507.862 TL

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark 6.788.122 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright 7.142.902 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright 7.423.162 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered 8.366.002 TL

Volvo XC90 Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright 10.128.011 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright 10.763.051 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark 11.101.113 TL

Volvo XC60 Fiyat Listesi Ekim 2025

  • XC60, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS, DARK 6.507.862 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark 7.142.902 TL

*2025 fabrika model yılı, 2025 tescil yılı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
