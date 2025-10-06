onedio
Döviz Bürosuna Giden Bir Gurbetçi 200 Euro Bozdurdu, Tomarla Türk Lirası Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.10.2025 - 10:55

Türk Lirası'nın döviz karşısında eriyişi sürüyor. Euro'nun 48,6'ya kadar çıkmasıyla 2025 yazına yine gurbetçiler damga vurmuştu. Türkiye'de kriz ve pahalılık olmadığını iddia eden turistler Avrupa'yı yerin dibine sokmaktan kendilerini alamamıştı. TikTok'ta '@aydindincer4' isimli hesap 200 euro bozduran gurbetçinin karşılığında tomarla para aldığı anları paylaştı.

Kaynak

Buradan izleyebilirsiniz:

200 euro bozdurdu, 9 bin 80 TL geri aldı.

Haziranın sonlarına doğru euro 46 TL’yi aşmıştı. Haziran ayında çekilen videoda bir gurbetçi döviz bürosuna 200 eurosunu bozdurmak için gitti. Gurbetçi, 200 eurosunu 9 bin 80 TL'ye bozdurdu.

Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
