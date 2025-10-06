Döviz Bürosuna Giden Bir Gurbetçi 200 Euro Bozdurdu, Tomarla Türk Lirası Aldı

Türk Lirası'nın döviz karşısında eriyişi sürüyor. Euro'nun 48,6'ya kadar çıkmasıyla 2025 yazına yine gurbetçiler damga vurmuştu. Türkiye'de kriz ve pahalılık olmadığını iddia eden turistler Avrupa'yı yerin dibine sokmaktan kendilerini alamamıştı. TikTok'ta '@aydindincer4' isimli hesap 200 euro bozduran gurbetçinin karşılığında tomarla para aldığı anları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
200 euro bozdurdu, 9 bin 80 TL geri aldı.
Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle:
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın