Türkiye’de Sürpriz İl: "Son 10 Yılda En Çok Zenginleşen Kent" Unvanını Yine Kimseye Kaptırmadı

Son 10 yılda TL ve döviz mevduatlarından oluşan toplam mevduat 1 trilyon 167 milyar liradan 22 trilyon 912 milyar TL’ye ulaştı. Bu yüzde bin 862 yükseliş anlamına geliyor. Son 5 yılda ise mevduat artışı yüzde 649 oldu.

Son 10 yılda da son 5 yılda da en zenginleşen kent Kastamonu oldu. Kastamonu’da bankalardaki mevduat oranı son 10 yılda yüzde 3 bin 338 olurken son 5 yılda ise yüzde 873 olarak diğer şehirleri geride bıraktı.