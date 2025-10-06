onedio
Türkiye’de Sürpriz İl: "Son 10 Yılda En Çok Zenginleşen Kent" Unvanını Yine Kimseye Kaptırmadı

Dilara Şimşek
06.10.2025 - 08:48

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) verileri şaşırttı. Rakamlara göre son 5 yılda da son 10 yılda da zengileşmeyi elinden bırakmayan il Kastamonu oldu. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Kastamonu'da bankalardaki toplam mevduat son 10 yılda yüzde 3 bin 338 arttı. 

Kastamonu son 5 yılda da son 10 yılda da en zenginleşen kent oldu.

Son 10 yılda TL ve döviz mevduatlarından oluşan toplam mevduat 1 trilyon 167 milyar liradan 22 trilyon 912 milyar TL’ye ulaştı. Bu yüzde bin 862 yükseliş anlamına geliyor. Son 5 yılda ise mevduat artışı yüzde 649 oldu. 

Son 10 yılda da son 5 yılda da en zenginleşen kent Kastamonu oldu. Kastamonu’da bankalardaki mevduat oranı son 10 yılda yüzde 3 bin 338 olurken son 5 yılda ise yüzde 873 olarak diğer şehirleri geride bıraktı.

Türkiye'nin en zengin illeri

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre 2015 yılında Kastamonu’da toplam mevduat 2.2 milyar TL’ydi. 2025 Haziran verilerilene göre toplam mevduat 75.8 milyar liraya ulaştı.

Son 10 yıllık verilere göre en zenginleşen diğer kentler şöyle:

