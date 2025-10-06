İstanbul'da 2025 Yılının İlk 9 Ayında En Çok Suçun İşlendiği İlçeler ve Karakollar Belli Oldu
Emniyet verilerine göre, İstanbul'da yılın ilk dokuz ayında karakol bazında en fazla suç kaydı bulunan bölgeler açıklandı. Listenin zirvesinde 4.066 suç sayısıyla Gaziosmanpaşa'daki Gazi Osmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği yer alıyor. İkinci sırada Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği yer alırken en az suç kaydı bulunan polis karakolu da Gaziosmanpaşa’da yer aldı.
İstanbul’un en fazla suç kaydı bulunan karakolları belli oldu.
Yayınlanan listeye göre, 2025 yılının ilk 9 ayında en fazla suç kaydı bulunan 5 polis merkezi amirliği ve suç sayıları şöyle:
Listenin devamında dikkat çeken diğer bazı karakollar ve bağlı oldukları ilçeler ise şunlar:
Anadolu Yakası’nda Kartal ve Tuzla öne sıralarda!
