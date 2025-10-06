onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da 2025 Yılının İlk 9 Ayında En Çok Suçun İşlendiği İlçeler ve Karakollar Belli Oldu

İstanbul'da 2025 Yılının İlk 9 Ayında En Çok Suçun İşlendiği İlçeler ve Karakollar Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2025 - 08:06

Emniyet verilerine göre, İstanbul'da yılın ilk dokuz ayında karakol bazında en fazla suç kaydı bulunan bölgeler açıklandı. Listenin zirvesinde 4.066 suç sayısıyla Gaziosmanpaşa'daki Gazi Osmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği yer alıyor. İkinci sırada Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği yer alırken en az suç kaydı bulunan polis karakolu da Gaziosmanpaşa’da yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’un en fazla suç kaydı bulunan karakolları belli oldu.

İstanbul’un en fazla suç kaydı bulunan karakolları belli oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından derlenen 2025 yılı 9 aylık suç istatistikleri, kentteki polis merkezi amirliklerinin suç yoğunluğuna göre sıralamasını ortaya çıkardı. Veriler, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerindeki bazı karakolların en üst sıralarda yer aldığını gösteriyor.

Yayınlanan listeye göre, 2025 yılının ilk 9 ayında en fazla suç kaydı bulunan 5 polis merkezi amirliği ve suç sayıları şöyle:

Yayınlanan listeye göre, 2025 yılının ilk 9 ayında en fazla suç kaydı bulunan 5 polis merkezi amirliği ve suç sayıları şöyle:

  • Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği: 4.066 suç

  • Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği: 3.830 suç

  • Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği: 3.174 suç

  • Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliği: 3.075 suç

  • Pendik Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği: 2.871 suç

Listenin devamında dikkat çeken diğer bazı karakollar ve bağlı oldukları ilçeler ise şunlar:

Listenin devamında dikkat çeken diğer bazı karakollar ve bağlı oldukları ilçeler ise şunlar:

  • Küçükçekmece (Halkalı Şehit Ahmet Demir Polis Merkezi Amirliği - 2.770)

  • Esenyurt (Esenyurt Polis Merkezi Amirliği - 2.757)

  • Esenyurt (Yunus Emre Şehit Kenan KUMAŞ Polis Merkezi Amirliği - 2.756)

  • Pendik (Yenişehir Şehit Abdullatif Türkgezer Polis Merkezi Amirliği - 2.727)

  • Avcılar (Avcılar Polis Merkezi Amirliği - 2.708)

Anadolu Yakası’nda Kartal ve Tuzla öne sıralarda!

Anadolu Yakası’nda Kartal ve Tuzla öne sıralarda!

Genellikle Avrupa Yakası'nın yoğun ilçeleri listede ön sıralarda yer alsa da, Anadolu Yakası'ndan da dikkat çeken karakollar bulunuyor. Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliği (2.268) ve Tuzla Yayla Şehit Aydın Barış Polis Merkezi Amirliği (2.265) yüksek suç sayılarıyla öne çıkan karakollar arasında yer aldı.

Listede yer alan en düşük suç sayısına sahip karakollardan bazıları ise sırasıyla Fatih Küçükçaylak Tevfik Arslan Polis Merkezi Amirliği (1.847) ve Gaziosmanpaşa'da bulunan bir diğer karakol oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın