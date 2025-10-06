onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Sağanak Yağışın Başlayacağı Saati Açıkladı

Meteoroloji Sağanak Yağışın Başlayacağı Saati Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.10.2025 - 07:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Ekim Pazartesi gününe dair hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi. Yapılan açıklamada, 'Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi. İşte bugünün hava durumu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6 Ekim hava durumu: Bugün yağmur var mı?

6 Ekim hava durumu: Bugün yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ekim Pazartesi gününe dair uyarıda bulundu. 

Meteoroloji, 'Yağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' açıklamasını yaptı.

Meteoroloji sağanak yağışın başlayacağı saati açıkladı.

Meteoroloji sağanak yağışın başlayacağı saati açıkladı.

MGM'nin hava tahmin haritasına göre Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yağış saat 18.00'da başlayacak. 

Yağış saat kaça kadar devam edecek?

Meteorolojin haritasında yağışların 7 Ekim Salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

'Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.'

Sıcaklık azalacak mı?

Sıcaklık azalacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ekim uyarısına göre hava sıcaklığında bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın