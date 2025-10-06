Meteoroloji sağanak yağışın başlayacağı saati açıkladı.

MGM'nin hava tahmin haritasına göre Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yağış saat 18.00'da başlayacak.

Yağış saat kaça kadar devam edecek?

Meteorolojin haritasında yağışların 7 Ekim Salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

'Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.'