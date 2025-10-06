İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon: Devleti 12 Milyon Dolar Zarara Uğratmışlar!
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin döviz girişi için verilen devlet desteğini suistimal ettiği ve operasyonun bu nedenle gerçekleştirildiği açıklandı. Operasyonun detayları da ortaya çıktı. Şüphelilerin devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları ifade edildi..
İstanbul Altın Rafinerisi'ne neden operasyon düzenlendi?
21 kişi gözaltına alındı.
Devleti 12 milyon 537 bin dolar zarar uğratmışlar!
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
