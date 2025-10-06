İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon: Devleti 12 Milyon Dolar Zarara Uğratmışlar!

Operasyonun detayları ortaya çıktı.

Şüphelilerin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlerin aldığı yüzde 3 devlet desteği suistimal ettiği belirlendi. Bahse konu şirketlerde çalışan 30 kişi üzerine 24 yeni şirket kuruldu. Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yapıldı. İhracat üzerinden de yüzde 3 devlet desteği aldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yolla belirli bir organizasyon dahilinde, sistemli şekilde devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirtildi.