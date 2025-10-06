onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon: Devleti 12 Milyon Dolar Zarara Uğratmışlar!

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon: Devleti 12 Milyon Dolar Zarara Uğratmışlar!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.10.2025 - 07:16

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin döviz girişi için verilen devlet desteğini suistimal ettiği ve operasyonun bu nedenle gerçekleştirildiği açıklandı. Operasyonun detayları da ortaya çıktı. Şüphelilerin devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları ifade edildi..

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Altın Rafinerisi'ne neden operasyon düzenlendi?

İstanbul Altın Rafinerisi'ne neden operasyon düzenlendi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik 6 Ekim Pazartesi sabahı operasyon düzenledi.

Soruşturma, 'Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı' kapsamında gerçekleştirildi.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal ettiği ileri sürüldü.

21 kişi gözaltına alındı.

21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri toplam 23 şahıs hakkında, 'hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtıkları' gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. 

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 21'i gözaltına alındı.

Devleti 12 milyon 537 bin dolar zarar uğratmışlar!

Devleti 12 milyon 537 bin dolar zarar uğratmışlar!

Operasyonun detayları ortaya çıktı.

Şüphelilerin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlerin aldığı yüzde 3 devlet desteği suistimal ettiği belirlendi. Bahse konu şirketlerde çalışan 30 kişi üzerine 24 yeni şirket kuruldu. Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yapıldı. İhracat üzerinden de yüzde 3 devlet desteği aldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yolla belirli bir organizasyon dahilinde, sistemli şekilde devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
7
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın