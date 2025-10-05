onedio
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: Zorunlu Eğitim Süresinde Değişiklik!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 16:42

2025-2026 eğitim öğretim dönemi 8 Eylül Pazartesi günü başladı. Okul döneminden önce ise velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin gündeminde 'zorunlu eğitim' sistemi vardı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısalması için bir kamuoyu oluştuğunu açıklamıştı. Fakat zorunlu eğitim süresinin kısalacağına dair başka bir açıklama yapılmamıştı.

Son olarak Kanal 7'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını ve raporun ilk kabine toplantısında sunulacağını açıkladı.

Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son olarak Kanal 7'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla ilgili çalışmanın tamamlandığını duyurdu. Bakan Tekin, 'toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle' zorunlu eğitim süresinin kısaltılabileceğini açıkladı.

Zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına dair raporun tamamlandığını duyuran Tekin, 'İlk kabinede çok büyük ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapacağız' dedi. Yusuf Tekin, konuşmasının devamında 'Bunu sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var.' ifadelerine yer verdi.

Bakan Yusuf Tekin, 2026 öğretmen atamalarına dair de açıklamalarda bulundu.

KPSS ile mülakat döneminin bittiğini belirten Tekin, 24 Kasım'da 15 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını aktardı. Tekin, '2026 başından itibaren akademide 10 bin öğretmenin eğitim sürecini başlatacağız.' diyerek müjdeyi verdi.

Peki öğretmen atamalarında branş dağılımı nasıl olacak?

Bakan Tekin, bu soruya ise şu şekilde yanıt verdi: 'O atamayı yaptıktan sonra tekrar hangi alanda, ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğuna dair ve bize verilen 10 bin Akademi Giriş Sınavı'ndaki kadroyu orantılandırdıktan sonra hangi branşlardan ne kadar öğretmen alacağımızı hesaplayıp onu da kamuoyuyla paylaşacağız.'

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
