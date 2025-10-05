Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: Zorunlu Eğitim Süresinde Değişiklik!

2025-2026 eğitim öğretim dönemi 8 Eylül Pazartesi günü başladı. Okul döneminden önce ise velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin gündeminde 'zorunlu eğitim' sistemi vardı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısalması için bir kamuoyu oluştuğunu açıklamıştı. Fakat zorunlu eğitim süresinin kısalacağına dair başka bir açıklama yapılmamıştı.

Son olarak Kanal 7'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını ve raporun ilk kabine toplantısında sunulacağını açıkladı.