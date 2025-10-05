Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: Zorunlu Eğitim Süresinde Değişiklik!
2025-2026 eğitim öğretim dönemi 8 Eylül Pazartesi günü başladı. Okul döneminden önce ise velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin gündeminde 'zorunlu eğitim' sistemi vardı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısalması için bir kamuoyu oluştuğunu açıklamıştı. Fakat zorunlu eğitim süresinin kısalacağına dair başka bir açıklama yapılmamıştı.
Son olarak Kanal 7'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını ve raporun ilk kabine toplantısında sunulacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Yusuf Tekin, 2026 öğretmen atamalarına dair de açıklamalarda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın