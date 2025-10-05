Küresel Sumud Filosu’nda İsrail Tarafından Alıkonulmuştu: Sümeyye Sena Polat İsrail’de Açlık Grevine Başladı

Soykırımcı İsrail’in milyonlarca Filistinliyi açlığa mahkum ettiği Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu askerler tarafından durdurulmuş ve aktivistler gözaltına alınmıştı. İsrail’in zorla alıkoyduğu Türk vatandaşlarından 36’sı dün İstanbul’a getirilmiş ve çiçeklerle karşılanmıştı. 14 Türk vatandaşı ise hala İsrail tarafından zorla alıkonuluyor.

“İsrail’e izinsiz girdim. Beni deport edebilirsiniz.” kağıdını imzalamadığı için hala İsrail’de cezaevinde tutulan eski AKP Milletvekili İffet Polat’ın kızı Sümeyye Sena Polat ise cezaevinde açlık grevine başladı.