Küresel Sumud Filosu’nda İsrail Tarafından Alıkonulmuştu: Sümeyye Sena Polat İsrail’de Açlık Grevine Başladı

Küresel Sumud Filosu'nda İsrail Tarafından Alıkonulmuştu: Sümeyye Sena Polat İsrail'de Açlık Grevine Başladı

05.10.2025 - 15:02

Soykırımcı İsrail’in milyonlarca Filistinliyi açlığa mahkum ettiği Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu askerler tarafından durdurulmuş ve aktivistler gözaltına alınmıştı. İsrail’in zorla alıkoyduğu Türk vatandaşlarından 36’sı dün İstanbul’a getirilmiş ve çiçeklerle karşılanmıştı. 14 Türk vatandaşı ise hala İsrail tarafından zorla alıkonuluyor.

“İsrail’e izinsiz girdim. Beni deport edebilirsiniz.” kağıdını imzalamadığı için hala İsrail’de cezaevinde tutulan eski AKP Milletvekili İffet Polat’ın kızı Sümeyye Sena Polat ise cezaevinde açlık grevine başladı.

Soykırımcı İsrail askerleri tarafından zorla alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin akıbeti merak ediliyor.

Soykırımcı İsrail askerleri tarafından zorla alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin akıbeti merak ediliyor.

500’den fazla aktivist Gazze ablukasını delmek için Küresel Sumud Filosu ile yola çıkmış ancak soykırımcı İsrail askerleri Gazze’e yaklaşan filoya müdahale ederek tekneleri ve yolcularını zorla alıkoymuştu.

İsrail’in alıkoyduğu 36 Türk vatandaşı dün Türk Hava Yolları’nın uçağı ile Türkiye’ye geri getirildi. İsrail’in cezaevinlerin hala 14 Türk vatandaşının zorlu tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail’de cezaevinde tutulan aktivist Sümeyye Sena Polat açlık grevine başladı.

İsrail'de cezaevinde tutulan aktivist Sümeyye Sena Polat açlık grevine başladı.

Eski AKP Milletvekili İffet Polat’ın kızı Sümeyye Sena Polat da Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistlerden biriyidi. İffet Polat, kızının İsrail’in dayattığı “Ülkeye zorla girdim. Özür dilerim. Beni deport edebilirsiniz.” İfadesini imzalamadığı için İsrail’de cezaevinde tutulduğunu açıkladı. Sena Polat'ın İsrail'e tepki için açlık grevine başladığı da öğrenildi.

Sümeyye Sena Polat'ın annesi İffet Polat'ın paylaşımı 👇

Sümeyye Sena Polat'ın annesi İffet Polat'ın paylaşımı 👇
twitter.com

Sümeyye Sena 'İsrail'e izinsiz giriş yaptım, özür dilerim. Beni deport edebilirsiniz ' demek yerine 'Uluslararasi sularda arkadaşlarımla İsrailli askerler tarafından kaçırıldım. Bana dayattığını ifadeyi kabul etmiyorum' demiştir. Allah'a böyle izzetli bir duruş gösteren bir evlat verdiği için şükrediyorum..'

Gündem Editörü
