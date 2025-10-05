Küresel Sumud Filosu’nda İsrail Tarafından Alıkonulmuştu: Sümeyye Sena Polat İsrail’de Açlık Grevine Başladı
Soykırımcı İsrail’in milyonlarca Filistinliyi açlığa mahkum ettiği Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu askerler tarafından durdurulmuş ve aktivistler gözaltına alınmıştı. İsrail’in zorla alıkoyduğu Türk vatandaşlarından 36’sı dün İstanbul’a getirilmiş ve çiçeklerle karşılanmıştı. 14 Türk vatandaşı ise hala İsrail tarafından zorla alıkonuluyor.
“İsrail’e izinsiz girdim. Beni deport edebilirsiniz.” kağıdını imzalamadığı için hala İsrail’de cezaevinde tutulan eski AKP Milletvekili İffet Polat’ın kızı Sümeyye Sena Polat ise cezaevinde açlık grevine başladı.
Soykırımcı İsrail askerleri tarafından zorla alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin akıbeti merak ediliyor.
İsrail’de cezaevinde tutulan aktivist Sümeyye Sena Polat açlık grevine başladı.
Sümeyye Sena Polat'ın annesi İffet Polat'ın paylaşımı 👇
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
