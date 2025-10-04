onedio
İsrail'in Alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk Vatandaşları İstanbul’a Geldi

İsrail'in Alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk Vatandaşları İstanbul'a Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.10.2025 - 16:01

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosundaki 36’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişiyi taşıyan uçak İstanbul Havalimanına indi.

Buradan izleyebilirsiniz👇🏻

İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi.

İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 36 Türk vatandaşının getirileceğini açıklamıştı. Uçakta 36'ı Türk olmak üzere 137 aktivist bulunuyor.

