İsrail'in Sumud Filosu'na Düzenlediği Saldırıda Alıkoyduğu 48 Türk Aktivistin Kimliği Açıklandı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda, yasa dışı ele geçirilen teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip edildiğini bildirmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, söz konusu vatandaşlara konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunurken bu kişilerin aileleri de gelişmeler hakkında bilgilendiriliyor.

Küresel Sumud Filosu'ndaki Marinette gemisinde bulunan Türk aktivist Sinan Akılotu, yaptığı açıklamada, filoda hareket eden son tekne olduklarını ifade etti.

Aktivistlerin önemli bir kısmının İsrail tarafından 'kaçırıldığını' dile getiren Akılotu, 'Sumud Filosu'nun tekraren hareket eden son Marinette gemisi kaldı. Bir umut olarak Gazze sahiline ulaşmak istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz.' diye konuştu.

Akılotu, geri dönmelerinin söz konusu olmadığını belirterek İsrail'in, kendilerine yönelik bir müdahalesinin olmadığını söyledi.

Birkaç teknenin Gazze karasularına geçtiğini ancak onlardan haber alamadıklarını belirten Akılotu, 'Ne noktadalar bilemiyoruz. Bizim de bağlantımız kesildi. Biz tabii geminin bir teknik arızasından dolayı geriden geliyorduk. Şu anda Gazze karasularına yaklaşık 135 mil kadar var.' diye konuştu.