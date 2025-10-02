Küresel Sumud Filosu’na İsrail Saldırısı: Alıkonulan Türk Vatandaşlarının Sayısı 37’ye Yükseldi
İsrail tarafından Gazze’de açlığı mahkum edilen Filistinlilere insanı yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. İsrail komandoları gemilere çıkarak aktivistleri gözaltına aldı. Soykırımcı İsrail’in yaklaşık 50 gemiden oluşan Sumud Filosu’ndaki 40’tan fazla gemiye el koyduğu iddia ediliyor. Ayrıca gemilerde bulunan 200’den fazla aktivist ise İsrail tarafından hukuksuz olarak gözaltına alındı. Alıkonulan Türk vatandaşlarının sayısı ise 37’ye yükseldi.
Soykırımcı İsrail askerleri, tüm dünyanın gözü önünde insani yardım malzemesi taşıyan Küresel Sumud Filosu’nda müdahale etti.
İsrail filodaki 37 Türk vatandaşını hukuksuz olarak gözaltına aldı.
