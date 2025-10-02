Küresel Sumud Filosu’na İsrail Saldırısı: Alıkonulan Türk Vatandaşlarının Sayısı 37’ye Yükseldi

İsrail tarafından Gazze’de açlığı mahkum edilen Filistinlilere insanı yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. İsrail komandoları gemilere çıkarak aktivistleri gözaltına aldı. Soykırımcı İsrail’in yaklaşık 50 gemiden oluşan Sumud Filosu’ndaki 40’tan fazla gemiye el koyduğu iddia ediliyor. Ayrıca gemilerde bulunan 200’den fazla aktivist ise İsrail tarafından hukuksuz olarak gözaltına alındı. Alıkonulan Türk vatandaşlarının sayısı ise 37’ye yükseldi.