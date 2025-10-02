onedio
Küresel Sumud Filosu’na İsrail Saldırısı: Alıkonulan Türk Vatandaşlarının Sayısı 37’ye Yükseldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.10.2025 - 11:21

İsrail tarafından Gazze’de açlığı mahkum edilen Filistinlilere insanı yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. İsrail komandoları gemilere çıkarak aktivistleri gözaltına aldı. Soykırımcı İsrail’in yaklaşık 50 gemiden oluşan Sumud Filosu’ndaki 40’tan fazla gemiye el koyduğu iddia ediliyor. Ayrıca gemilerde bulunan 200’den fazla aktivist ise İsrail tarafından hukuksuz olarak gözaltına alındı. Alıkonulan Türk vatandaşlarının sayısı ise 37’ye yükseldi.

Soykırımcı İsrail askerleri, tüm dünyanın gözü önünde insani yardım malzemesi taşıyan Küresel Sumud Filosu’nda müdahale etti.

Gazze’ye yaklaşan filodaki gemilere dün akşam saatlerinde İsrail komandoları çıktı ve tamamen barışçıl olan aktivistlere silah doğrultuldu. Yaklaşık 50 tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu’ndaki 40’tan fazla teknenin kontrolünün İsrail tarafından ele geçirildiği belirtiliyor.

Gazze karasularına girerek Gazze ablukasını fiilen delen Mikeno isimli gemi de son olarak soykırımcı İsrail askerleri tarafından el geçirildi.

İsrail filodaki 37 Türk vatandaşını hukuksuz olarak gözaltına aldı.

Filodaki teknelere el koyan İsrail, 100’den fazla aktivisti de hukuksuz olarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının sayısının da 37’ye yükseldiği öğrenildi.

Gözaltındaki Türk vatandaşlarının bazılarının isimler şu şekilde;

  • Fikret Aycub Kantoglu/Sirius 

  • Abdulaziz Yalcin/Sirius   

  • Davut Daskiran/Sirius          

  • Zeynep Tekocak/Sirius 

  • Metehan Sari/ALMA 

  • Huseyin Suayb Ordu/ALMA 

  • Onur Murat Kolgu/ALMA 

  • Semih Fener/ALMA   

  • Osman Cetinkaya/ALMA      

  • Sümeyra Akdeniz Ordu/ALMA 

  • Bekir Turunc/SPECTRE 

  • Abdulmecid Bagcivan/SPECTRE     

  • Mustafa Muhammed Cakmakci/SPECTRE 

  • Cakar Mesut/SPECTRE 

  • Muslim Ziyali/SPECTRE 

  • Mehmet Sait Direkci /HUGAA          

  • Fatih Ozsoz /HUGAA          

  • Tevhit Yildiz /HUGAA          

  • Sumeyye Sena Polat /MALI/Deir YassineA         

  • Halil Rifat Canakci /GRANDE BLU          

  • Semanur Sonmez Yaman/MORGANA 

  • Ersin Celik/MORGANA 

  • Abdulsamed Turan /SEULLEA          

  • Yasar Yavuz /SEULLEA          

  • Hasmet Yazici /SEULLEA          

  • Evren Akan /FloridaA          

  • Turgay Turan /FloridaA          

  • Muhammet Emin Yildirim /FloridaA         

  • Umut Aslan /CAPTEN NIKOSA          

  • Abdullah Gundem /CAPTEN NIKOSA

