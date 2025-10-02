Küresel Sumud Filosu’na İsrail Askerlerinin Saldırısı: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan ve insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail askerlerinin müdahalesi olmuştu. İsrail askerleri unsurlarının filodaki gemilere müdahalesinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Askerlerin gemideki aktivistlere silah doğrulttuğu anlar kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açlığa mahkum edilen milyonlarca Filistinliye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail askerlerinin müdahalesi gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soykırımcı İsrail askerlerinin filoya müdahale ettiği anlar 👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın