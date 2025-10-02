onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Küresel Sumud Filosu’na İsrail Askerlerinin Saldırısı: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Küresel Sumud Filosu’na İsrail Askerlerinin Saldırısı: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.10.2025 - 09:20

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan ve insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail askerlerinin müdahalesi olmuştu. İsrail askerleri unsurlarının filodaki gemilere müdahalesinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Askerlerin gemideki aktivistlere silah doğrulttuğu anlar kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Açlığa mahkum edilen milyonlarca Filistinliye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail askerlerinin müdahalesi gerçekleşti.

Açlığa mahkum edilen milyonlarca Filistinliye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail askerlerinin müdahalesi gerçekleşti.

Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı. İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı.

Soykırımcı İsrail askerlerinin filoya müdahale ettiği anlar 👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın