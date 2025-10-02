onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Küresel Sumud Filosu’na Müdahale Eden İsrail’e Tepki Yağdı: Kolombiya İsrail Diplomatlarını Sınır Dışı Etti

Küresel Sumud Filosu’na Müdahale Eden İsrail’e Tepki Yağdı: Kolombiya İsrail Diplomatlarını Sınır Dışı Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.10.2025 - 07:52

İsrail tarafından açlığa mahkum edilen milyonlarca Filistinliye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail askerlerinin müdahalesi gerçekleşti. Filoda bulunan birçok gemiye el koyuldu, aktivistler gözaltına alındı. İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine karşı dünyada protesto gösterileri düzenlendi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya ise İsrail diplomatlarını sınır dışı ettiğini açıkladı.

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na hukuksuz şekilde müdahale ettiği anlara ait tüm görüntüler 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, filoya müdahaleyi “terör eylemi” olarak tanımladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, filoya müdahaleyi “terör eylemi” olarak tanımladı.

İsrail’in insani yardıma gemilerine müdahalesine Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Müdahale için terör eylemi tanımı kullanılırken, gözaltına alınan aktivistlerin serbest kalması için çalışmalar yapıldığı da açıklandı. Ayrıca Türk vatandaşlarını gözaltına alan İsrail için soruşturma başlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması 👇

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması 👇

Tüm dünyada İsrail’e karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Tüm dünyada İsrail’e karşı protesto gösterileri düzenlendi.

İsrail’in insani yardım gemilerine asker çıkarması sonrasında dünyanın birçok yerinde protesto gösterleri düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Çanakkale dahil çok sayıda kentte İsrail'in müdahalesi protesto edildi.

İtalya’nın en büyük sendikası CGIL genel grev çağrısı yaptı. Brüksel, Atina, Buenos Aires ve Berlin'de de protestolar düzenlenirken, İspanyol hükümeti İsrail'i aktivistlerin güvenliğini ve haklarını korumaya çağırdı.

Kolombiya, İsrail diplomatlarını sınır dışı etti.

Kolombiya, İsrail diplomatlarını sınır dışı etti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya ise Küresel Sumud Filosu’nda bulunan 2 Kolombiya vatandaşının soykırımcı İsrail askerleri tarafından gözaltına alınması sonrasında ülkedeki tüm İsrail diplomatlarını sınır dışı etmeye karar verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın