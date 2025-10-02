Küresel Sumud Filosu’na Müdahale Eden İsrail’e Tepki Yağdı: Kolombiya İsrail Diplomatlarını Sınır Dışı Etti
İsrail tarafından açlığa mahkum edilen milyonlarca Filistinliye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail askerlerinin müdahalesi gerçekleşti. Filoda bulunan birçok gemiye el koyuldu, aktivistler gözaltına alındı. İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine karşı dünyada protesto gösterileri düzenlendi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya ise İsrail diplomatlarını sınır dışı ettiğini açıkladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, filoya müdahaleyi “terör eylemi” olarak tanımladı.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması 👇
Tüm dünyada İsrail’e karşı protesto gösterileri düzenlendi.
Kolombiya, İsrail diplomatlarını sınır dışı etti.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
