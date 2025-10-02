onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Küresel Sumud Filosu: "Şirin Ebu Akile" Gemisi Gazze’ye 40 Mil Kadar Yaklaştı

Küresel Sumud Filosu: "Şirin Ebu Akile" Gemisi Gazze’ye 40 Mil Kadar Yaklaştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.10.2025 - 07:24

İsrail’in Gazze’de milyonlarca insanı açlığa mahkum etmesi sonrasında Gazze’ye insanı yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail güçleri müdahale etmişti. Birçok gemiye çıkan soykırımcı İsrail askerleri, aktivistleri gözaltına almıştı. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada 20 geminin Gazze’ye doğru ilerleyişinin devam ettiği açıklandı. “Şirin Ebu Akile” isimli geminin Gazze’ye 40 deniz mili kadar yaklaştığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tüm dünyanın nefesini tutarak takip ettiği Küresel Sumud Filosu’ndan son haberler gelmeye başladı.

Tüm dünyanın nefesini tutarak takip ettiği Küresel Sumud Filosu’ndan son haberler gelmeye başladı.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, '14 gemiye doğrulanmış müdahale gerçekleşti. 6 gemiye devam eden olası müdahale durumu söz konusu. 5 gemide iletişim kesintisi yaşanıyor. 20 gemi seyrine devam ediyor. Filomuz, insan hakları ve insani yardım misyonunu sürdürmeye kararlıdır. Aktivistlerimiz, barışçıl bir şekilde Gazze’ye ulaşmak için cesaretle yollarına devam etmektedir' denildi.

Sumud Filosu’nda yer alan “Şirin Ebu Akile” gemisi, Gazze kıyılarına sadece 40 deniz mili uzaklıkta.

Sumud Filosu’nda yer alan “Şirin Ebu Akile” gemisi, Gazze kıyılarına sadece 40 deniz mili uzaklıkta.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
dilaraa.durmaz

En son 9 saat önce hikaye paylaşmışlar. Sonrası yok. Umarım iyilerdir 🙏🏼