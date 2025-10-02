Küresel Sumud Filosu: "Şirin Ebu Akile" Gemisi Gazze’ye 40 Mil Kadar Yaklaştı
İsrail’in Gazze’de milyonlarca insanı açlığa mahkum etmesi sonrasında Gazze’ye insanı yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail güçleri müdahale etmişti. Birçok gemiye çıkan soykırımcı İsrail askerleri, aktivistleri gözaltına almıştı. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada 20 geminin Gazze’ye doğru ilerleyişinin devam ettiği açıklandı. “Şirin Ebu Akile” isimli geminin Gazze’ye 40 deniz mili kadar yaklaştığı öğrenildi.
Tüm dünyanın nefesini tutarak takip ettiği Küresel Sumud Filosu’ndan son haberler gelmeye başladı.
Sumud Filosu’nda yer alan “Şirin Ebu Akile” gemisi, Gazze kıyılarına sadece 40 deniz mili uzaklıkta.
En son 9 saat önce hikaye paylaşmışlar. Sonrası yok. Umarım iyilerdir 🙏🏼