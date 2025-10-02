Küresel Sumud Filosu: "Şirin Ebu Akile" Gemisi Gazze’ye 40 Mil Kadar Yaklaştı

İsrail’in Gazze’de milyonlarca insanı açlığa mahkum etmesi sonrasında Gazze’ye insanı yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün akşam saatlerinde soykırımcı İsrail güçleri müdahale etmişti. Birçok gemiye çıkan soykırımcı İsrail askerleri, aktivistleri gözaltına almıştı. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada 20 geminin Gazze’ye doğru ilerleyişinin devam ettiği açıklandı. “Şirin Ebu Akile” isimli geminin Gazze’ye 40 deniz mili kadar yaklaştığı öğrenildi.