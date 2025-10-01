Sumud Filosu'ndaki Vicdan İsimli Gemide Aktivistler İsrail Saldırısını "Çav Bella" Marşı ile Karşıladı

Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanmasının saldırısı başladı. Bazı gemilere baskın düzenleyen askerler, aktivistleri gözaltına alarak kaçırıyor. Diğer teknelerde ise bekleyiş sürerken, bazı gemiler Gazze’ye doğru ilerleyişini devam ettiriyor. Filoyla iletişim zaman zaman kesiliyor ve endişe giderek artıyor. Uluslararası kamuoyunun tepkisi de büyüyor.

Filoya ait gemilerden biri olan Vicdan isimli gemide ise saldırı anı yaklaşırken aktivistlerin güvertede toplandığı görüldü. Güvertede 'Çav Bella' marşı söyleyen aktivistler, İsrail saldırısını anti faşist marşla karşıladı.