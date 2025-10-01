onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
497 Aktivistten 56'sı Türk: Küresel Sumud Filosu'ndaki Türkler Kimlerdir?

497 Aktivistten 56'sı Türk: Küresel Sumud Filosu'ndaki Türkler Kimlerdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2025 - 23:22 Son Güncelleme: 02.10.2025 - 00:07

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla 31 Ağustos'ta yola çıktı. Filoda 46 ülkeden 497 aktivist bulunuyor. Filoya en fazla katılım ise 56 kişi ile Türkiye’den. Bugün Gazze'ye varması beklenen Sumud Filosu'na İsrail'in saldırı başlatması ile Türk gönüllülerin kimlikleri ise merak konusu oldu. Peki, Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na katılan Türkler kimlerdir? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

31 Ağustos'ta yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda 47 gemi bulunuyor!

31 Ağustos'ta yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda 47 gemi bulunuyor!

1 Ekim'de Gazze'ye varması planlanan Küresel Sumud Filosu, gıda, su, ilaç gibi temel insani yardım malzemeleri taşıyor. Filo'da çeşitli ülkelerden gönüllüler, aktivistler, gazeteciler, doktorlar, milletvekilleri ve tanınmış isimler bulunuyor.

46 ülkeden 497 aktivistin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na en fazla katılım ise 56 kişi ile Türkiye'den!

46 ülkeden 497 aktivistin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na en fazla katılım ise 56 kişi ile Türkiye'den!

20.41 itibarıyla İsrail'in savaş gemileri filoya yaklaştı. Kısa süre sonra iletişimde sorunlar yaşanmaya başladı ve Küresel Sumud Filosu'ndaki Alma gemisinin kamerası offline oldu. 21.30'da ise İsrail Ordusu, Alma gemisine çıktı. Gemideki mürettebat gözaltına alındı. 

Sadece dakikalar içinde İsrail bazı gemileri ele geçirdi. Kaçırılan 3 gemi ve aktivistler arasında Türkler de bulunuyor. İsrail tarafından ilk olarak ele geçirilen Alma ve Sirius'tan haber alınamazken, bu gemilerdeki Türk aktivistlerin isimleri de açıklandı.

İşte, Alıkonulan Sirius'daki 38 Yolcunun Listesi 👇

İşte, Alıkonulan Sirius'daki 38 Yolcunun Listesi 👇

38 aktivistin bulunduğu öğrenilen Sirius'daki Türk aktivistlerin kimliği belli oldu. İşte, Küresel Sumud Filosu'ndaki Türkler: 

  • Abdülaziz Yalçın 

  • Davut Taşkıran 

  • Fikret Ayçin Kantoğlu

  • Zeynep Tekocak

Alıkonulan Alma Gemisindeki Türklerin Kimliği de Belli Oldu!

Alıkonulan Alma Gemisindeki Türklerin Kimliği de Belli Oldu!

  • Hüseyin Şuayp Ordu

  • Metehan Sarı

  • Osman Çetinkaya

  • Onur Murat Koldu

  • Semih Fener

Uluslarası sularda el konulan 3 gemide en az 9 Türk'ün gözaltına alındığı öğrenildi. Alma ve Sirius Gemilerindeki aktivistler de gözaltına alınanlar arasında.

Küresel Sumud Filosu'ndaki Türkler Kimlerdir?

Küresel Sumud Filosu'ndaki Türkler Kimlerdir?

Küresel Sumud Filosu'ndaki 56 Türk'ten bazılarının kimliği belli oldu. Gelin, kimliği belli olan Türk aktivistelerin listesine birlikte göz atalım: 

  • Erdem Özveren

  • Adagio Gemisi'nde bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan

  • Anadolu’dan Gazze’ye Bir Nefes Platformu’ndan Ayçin Kantoğlu

  • Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan 

  • Saadet Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Atmaca

  • Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün

  • HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç

  • İkbal Gürpınar

  • Said Ercan

  • Sirius Gemisi'nde bulunan aktivist Abdülaziz Yalçın 

  • Sirius Gemisi'nde bulunan aktivist Davut Taşkıran 

  • Sirius Gemisi'nde bulunan aktivist Fikret Ayçin Kantoğlu

  • Sirius Gemisi'nde bulunan aktivist Zeynep Tekocak

  • Mustafa Eminoğlu

  • Taner Yıldırım

  • Yunus Demir

  • Ahmet Karaaslan 

  • Alma Gemisi'nde bulunan aktivist Hüseyin Şuayp Ordu

  • Alma Gemisi'nde bulunan aktivist Metehan Sarı

  • Alma Gemisi'nde bulunan aktivist Osman Çetinkaya

  • Alma Gemisi'nde bulunan aktivist Onur Murat Koldu

  • Alma Gemisi'nde bulunan aktivist Semih Fener

  • Mehmet Ercan

  • Muhammed Özer

  • Bekir Develi

  • Yaşar Yavuz

  • Ayşe Müzeyyen Taşçı

  • Sümeyra Akdeniz Ordu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın