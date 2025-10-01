497 Aktivistten 56'sı Türk: Küresel Sumud Filosu'ndaki Türkler Kimlerdir?

20.41 itibarıyla İsrail'in savaş gemileri filoya yaklaştı. Kısa süre sonra iletişimde sorunlar yaşanmaya başladı ve Küresel Sumud Filosu'ndaki Alma gemisinin kamerası offline oldu. 21.30'da ise İsrail Ordusu, Alma gemisine çıktı. Gemideki mürettebat gözaltına alındı.

Sadece dakikalar içinde İsrail bazı gemileri ele geçirdi. Kaçırılan 3 gemi ve aktivistler arasında Türkler de bulunuyor. İsrail tarafından ilk olarak ele geçirilen Alma ve Sirius'tan haber alınamazken, bu gemilerdeki Türk aktivistlerin isimleri de açıklandı.