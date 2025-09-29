onedio
Sumud Filosu Nerede, Kaç Gemi? Sumud Filosu Canlı Takip

29.09.2025 - 12:10

Küresel Sumud Filosu, bugünlerde tüm dünyanın gündeminde. İsrail'in yıllardır Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'nun ilerleyen günlerde hedefine ulaşması bekleniyor. Öte yandan İsrail'in de filoyu 'kontrol altına alma' girişiminde bulunacağı iddia ediliyor. Sumud Filosu'nda Türkiye'den katılan isimler de bulunuyor. 

Peki Sumud Filosu şu an nerede, Gazze'ye ne zaman varacak?

Sumud Filosu Nedir, Amacı Ne?

Sumud Filosu, İsrail'in saldırılarının ve ablukasının sürdüğü Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan bir filodur. Bu filoda farklı ülkelerden gemiler bulunuyor. Sumud Filosu, Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak, bölgede yaşayanlara erzak, tıbbi destek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gidiyor. 

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos günü yola çıktı. İlk olarak sayısı 40'ı bulan gemilerin sayısı giderek arttı.

Sumud Filosu'ndaki Ülkeler

Sumud Filosu'na farklı ülkelerden gemiler ve gönüllüler, aktivistler, doktorlar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, insan hakları savunucuları bulunuyor. 

Sumud Filosu'nda vatandaşı bulunan bazı ülkeler aşağıdaki gibidir:

Sumud Filosu Nerede?

Küresel Sumud Filosu 31 Ağustos'ta yola çıktı. Sumud Filosu, tüm katılımcıların toplanma alanında bir araya gelmesinin ardından Gazze'ye doğru yola çıktı. Filonun 5-6 gün içerisinde Gazze'ye ulaşması planlanıyor.

Filonun resmi takip sistemine göre gemilerin büyük bölümü şu anda Yunanistan’ın açıklarından güneye doğru ilerliyor.

Sumud Filosu Kaç Gemi?

Sumud Filosu'nda şu anda 47 gemi bulunuyor. Bu sayıya, resmi destek gemilerinin sayısı da dahildir.

Sumud Filosu Canlı Takip

Gazze'ye doğru kararlılıkla yol alan Sumud Filosu, resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan canlı konumlar aracılığıyla takip edilebilir. Canlı konum sayesinde bütün gemilerin durumlarını kontrol edebilir ve anlık olarak konumlarına ulaşabilirsiniz.

Sumud Filosu canlı takip için buraya tıklayınız.

