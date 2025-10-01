Filistin İçin Hareket Eden Sumud Filosu Ele Geçirildi: İsrail Gemileri Kaçırıyor

Açıklamada, İsrail’in “gözdağı taktiklerine” rağmen filodaki herkesin güvende olduğu vurgulandı. Filo, 12 İsrail savaş gemisinin kendilerine doğru hareket ettiğinin bildirilmesi üzerine alarma geçti; aktivistler gemi güvertelerinde toplandı. Habertürk yayınına bağlanan Türk aktivist Davut Taşkıran, “İsrail gemileri bize 10 mil uzaklıkta. Ön taraflarda toplandık, teyakkuz halindeyiz. Askerler geldiğinde tüm elektronik cihazlarımızı denize atacağız; bilgilerimizin ellerine geçmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.