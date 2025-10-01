Filistin İçin Hareket Eden Sumud Filosu Ele Geçirildi: İsrail Gemileri Kaçırıyor
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ambargosunu delmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda alarma geçildi. Filo, 90 deniz mili sınırına yaklaşırken yüksek riskli bölgeye girdi ve 12 İsrail savaş gemisinin harekete geçtiği bildirildi. Aktivistler teknelerin güvertelerinde toplandı, İsrail basını akşam saatlerinde müdahalenin başlayacağını duyurdu. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, yardım talebinde bulunan teknelerden bugüne kadar 13 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Sumud Filosu'ndan canlı yayın...
Filo Gazze'ye yaklaşıyor.
İsrail attığı füzeye "teknik bir arıza" dedi.
İsrail gemilerinin filoya yaklaştığı bilgisi verildi.
Bu gece filoya saldırı bekleniyor.
20.41 itibariyle savaş gemileri filoya yaklaştı ve iletişimde sorunlar yaşanmaya başladı.
Filodaki Türk isimlerden Samet Uran da son gelişmeleri aktararak İsrail'in saldırıya geçtiğini aktardı.
Greta Thunberg de filoda: "Bu gece İsrail tarafından durdurulacağız. İsrail olacaklardan sorumlu tutulmalıdır"
21.30'da İsrail Ordusu, ilk olarak Alma gemisine çıktı. Gemideki mürettebat gözaltına alındı.
21.35: İsrail gemileri ele geçirdi ve kaçırıyor.
Kaptan Nikos gemisi ablukaya yaklaşırken gemideki aktivistlerin moralinin yüksek olduğu görülüyor.
İsrail donanmasına ait gemilerin Küresel Sumud Filosu’nu durdurduğu anların görüntüleri.
