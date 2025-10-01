onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Filistin İçin Hareket Eden Sumud Filosu Ele Geçirildi: İsrail Gemileri Kaçırıyor

Filistin İçin Hareket Eden Sumud Filosu Ele Geçirildi: İsrail Gemileri Kaçırıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.10.2025 - 20:13

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ambargosunu delmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda alarma geçildi. Filo, 90 deniz mili sınırına yaklaşırken yüksek riskli bölgeye girdi ve 12 İsrail savaş gemisinin harekete geçtiği bildirildi. Aktivistler teknelerin güvertelerinde toplandı, İsrail basını akşam saatlerinde müdahalenin başlayacağını duyurdu. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, yardım talebinde bulunan teknelerden bugüne kadar 13 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sumud Filosu'ndan canlı yayın...

Filo Gazze'ye yaklaşıyor.

Filo Gazze'ye yaklaşıyor.

Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu, tehlikeli sulardaki seyrine devam ediyor. Filo, farklı ülkelerden gelen yüzlerce aktivisti barındırıyor ve olası bir saldırıya karşı herkes can yeleklerini giymiş durumda. İsrail kaynakları kısa süre sonra müdahalenin başlayabileceğini iddia etti.

İsrail attığı füzeye "teknik bir arıza" dedi.

İsrail attığı füzeye "teknik bir arıza" dedi.

Gazze’ye yönelik saldırılara katılan İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Akdeniz’e doğru füze ateşlediği bildirildi. İsrail ordusu, mühimmatın Akdeniz üzerinde infilak ettiğini ve olayın “teknik bir arıza” nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye ilerlediği sırada yaşanan bu olay, uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekti.

İsrail gemilerinin filoya yaklaştığı bilgisi verildi.

İsrail gemilerinin filoya yaklaştığı bilgisi verildi.

Açıklamada, İsrail’in “gözdağı taktiklerine” rağmen filodaki herkesin güvende olduğu vurgulandı. Filo, 12 İsrail savaş gemisinin kendilerine doğru hareket ettiğinin bildirilmesi üzerine alarma geçti; aktivistler gemi güvertelerinde toplandı. Habertürk yayınına bağlanan Türk aktivist Davut Taşkıran, “İsrail gemileri bize 10 mil uzaklıkta. Ön taraflarda toplandık, teyakkuz halindeyiz. Askerler geldiğinde tüm elektronik cihazlarımızı denize atacağız; bilgilerimizin ellerine geçmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu gece filoya saldırı bekleniyor.

Bu gece filoya saldırı bekleniyor.

İsrail kamu yayıncısı Kan, ordunun filoyu durdurmak için donanma komandoları ve savaş gemileri hazırladığını, bazı gemileri batırmayı planladığını bildirdi. Açıklamada, yüzlerce aktivistin donanma gemilerinde gözaltına alınıp sorgulanmasının ardından Aşdod Limanı üzerinden sınır dışı edilmesinin hedeflendiği belirtildi. İsrail basını, filoya müdahalenin akşam saatlerinde başlamasının beklendiğini iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

20.41 itibariyle savaş gemileri filoya yaklaştı ve iletişimde sorunlar yaşanmaya başladı.

20.41 itibariyle savaş gemileri filoya yaklaştı ve iletişimde sorunlar yaşanmaya başladı.

İsrail Ordusu'nun, filoya sıklıkla 'rotanızı değiştirin' uyarısı yaptığı öğrenildi. Filodakiler can yeleklerini giyerek tedirgin bekleyişe başladı.

Küresel Sumud Filosu'ndaki Alma gemisinin kamerası offline oldu. Filonun ufukta 20'den fazla kimliği belirsiz gemi gördüğünü bildirmesinden sonra bu olay yaşandı.

Filodaki Türk isimlerden Samet Uran da son gelişmeleri aktararak İsrail'in saldırıya geçtiğini aktardı.

Greta Thunberg de filoda: "Bu gece İsrail tarafından durdurulacağız. İsrail olacaklardan sorumlu tutulmalıdır"

21.30'da İsrail Ordusu, ilk olarak Alma gemisine çıktı. Gemideki mürettebat gözaltına alındı.

21.30'da İsrail Ordusu, ilk olarak Alma gemisine çıktı. Gemideki mürettebat gözaltına alındı.

21.35: İsrail gemileri ele geçirdi ve kaçırıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaptan Nikos gemisi ablukaya yaklaşırken gemideki aktivistlerin moralinin yüksek olduğu görülüyor.

İsrail donanmasına ait gemilerin Küresel Sumud Filosu’nu durdurduğu anların görüntüleri.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
8
7
5
4
3
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın