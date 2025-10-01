MSB Açıkladı: Sumud Filosu'ndaki 3'ü Türk 11 Kişi Tahliye Edildi
Sumud Filosu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkmıştı. Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olarak tarihe geçti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sumud Filosu'na dair son dakika açıklaması geldi. MSB, Sumud Filosu'nda bulunan 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
MSB, Sumud Filosu'ndan bazı vatandaşların tahliye edildiğini açıkladı.
Küresel Sumud Filosu, yüksek risk taşıyan bölgeye girdi.
