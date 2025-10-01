onedio
MSB Açıkladı: Sumud Filosu'ndaki 3'ü Türk 11 Kişi Tahliye Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.10.2025 - 18:29

Sumud Filosu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkmıştı. Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olarak tarihe geçti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sumud Filosu'na dair son dakika açıklaması geldi. MSB, Sumud Filosu'nda bulunan 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

MSB, Sumud Filosu'ndan bazı vatandaşların tahliye edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'den Gazze'ye doğru giden ve insanı yardım taşıyan Sumud Filosu'dan 3'ü Türk 11 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilen kişilerin yardım talebinde bulunduğu duyuruldu. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir'

Küresel Sumud Filosu, yüksek risk taşıyan bölgeye girdi.

Küresel Sumud Filosu'nun yüksek risk taşıyan bölgeye girdiği aktarılmıştı. İsrail donanmasının 'saldırı tehdidi' yönelttiği filoya yönelik Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekete geçti. İsrail'in savaş gemileri ile filonun öncü iki gemisindeki iletişim sistemlerine zarar verdiği ortaya çıktı. Öte yandan İsrail medyasında yer alan haberlere göre soykırımcı İsrail güçleri, filoya el koyma hazırlığı yapıyor. İsrail'in bazı gemileri batırmaya yönelik planları olduğu da iddia ediliyor.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
