Küresel Sumud Filosu’na İsrail Ablukası: "Bazı Gemileri Batırmayı Planlıyorlar"

Soykırımcı İsrail’in milyonlarca Filistinliyi açlığa mahkum ettiği Gazze’ye yardım ulaştırmak için İspanya’dan 31 Ağustos’ta yola çıkan ve 50’den fazla gemiyi barındıran Küresel Sumud Filosu, Doğu Akdeniz’de İsrail’in baskısı ile ilerlemeye devam ediyor. İsrail, savaş gemileri ile filonun öncü iki gemisindeki iletişim sistemlerine zarar verirken, İsrail kamu yayıncısı KAN’da yer alan habere göre soykırımcı İsrail güçleri filoya el koyma hazırlığı yapıyor. İddiaya göre filodaki bazı gemiler de batırılacak.