Küresel Sumud Filosu’na İsrail Ablukası: "Bazı Gemileri Batırmayı Planlıyorlar"

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.10.2025 - 09:52

Soykırımcı İsrail’in milyonlarca Filistinliyi açlığa mahkum ettiği Gazze’ye yardım ulaştırmak için İspanya’dan 31 Ağustos’ta yola çıkan ve 50’den fazla gemiyi barındıran Küresel Sumud Filosu, Doğu Akdeniz’de İsrail’in baskısı ile ilerlemeye devam ediyor. İsrail, savaş gemileri ile filonun öncü iki gemisindeki iletişim sistemlerine zarar verirken, İsrail kamu yayıncısı KAN’da yer alan habere göre soykırımcı İsrail güçleri filoya el koyma hazırlığı yapıyor. İddiaya göre filodaki bazı gemiler de batırılacak.

Gazze’ye insani yardım götüren ve tüm dünyanın merakla takip ettiği Küresel Sumud Filosu tehlikeli sularda yolculuğuna devam ediyor.

Brezilyalı aktivist ve filo yürütme komitesi üyesi Thiago Avila, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bir İsrail savaş gemisi teknelerimizin üzerine geldi, bizi tehdit etti, iletişim sistemlerimize zarar verdi ve lider teknelerimiz ALMA ile SIRIUS’un etrafında son derece tehlikeli manevralar yaptı' ifadelerini kullandı.

“İsrail Küresel Sumud Filosu’na el koymaya hazırlanıyor” iddiası

İsrail’in kamu yayıncısı KAN ise dünyanın gözünün çevrildiği filo ile ilgili korkunç bir haber yaptı. KAN’ın iddiasına göre soykırımcı İsrail, filoya deniz komandoları ve savaş gemileriyle el koymaya hazırlığı yapıyor. Haberde ayrıca İsrail güçlerinin filoda bulunan 50 gemiden bazılarını batırmaya hazırlandığı da iddia edildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
