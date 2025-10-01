onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yarın Fırtına Geliyor, Saat Verildi! İstanbul Valiliği “Dikkat” Sözleriyle Paylaştı

Yarın Fırtına Geliyor, Saat Verildi! İstanbul Valiliği “Dikkat” Sözleriyle Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.10.2025 - 17:39

İstanbul Valiliği, kente yeni uyarı yaptı. Valiliğin resmi X hesabından yapılan paylaşım 'Dikkat' sözleriyle yapıldı. Yapılan açıklamada 2 Ekim Perşembe günü İstanbul'da yaşanacak fırtına için saat verildi. İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı.

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı.
twitter.com

İstanbul Valiliği'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;

💨 Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.  

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın