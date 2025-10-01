Galatasaray’ın Yıldızı Mauro Icardi Çağlayan Adliyesi’nde!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbul'da bulunan Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı velayet krizi nedeniyle adliyeye geldiği öğrenildi. Icardi'nin adliyedeki görüntüleri kameralara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mauro Icardi Çağlayan Adliyesi'nde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın