Galatasaray’ın Yıldızı Mauro Icardi Çağlayan Adliyesi’nde!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.10.2025 - 16:38

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbul'da bulunan Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı velayet krizi nedeniyle adliyeye geldiği öğrenildi. Icardi'nin adliyedeki görüntüleri kameralara yansıdı. 

Mauro Icardi Çağlayan Adliyesi'nde.

Sarı kırmızılı takımın sevilen golcüsü Mauro Icardi, Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in paylaşımına göre Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasındaki velayet krizi devam ediyor. Velayet davası nedeniyle Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Adliye'nin yolunu tuttu. Icardi'nin dava kapsamında adli psikologla görüşeceği belirtildi.

Icardi'nin Çağlayan Adliyesi'nden görüntüsü şöyle👇🏻

