Mauro Icardi'nin Liverpool Galibiyeti Paylaşımı Yapmaması Kafaları Karıştırdı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray dün gece kötü başlayan devler ligi macerasını Liverpool galibiyetiyle taçlandırdı. Rams Park'ta oynanan ve sarı kırmızılıların 1-0'lık skorla galip geldiği maç sadece ülkemizde değil Avrupa'da da yankı buldu. Çünkü son Premier Lig şampiyonu Liverpool, gerek milyar euroları aşan takım değeri gerek sezon öncesi yaptığı flaş takviyelerle maçın favorisi durumundaydı.

Ancak Galatasaray cephesinde zaferin ardından kafalarda soru işareti oluştu. Galatasaray'ın tek golünü atan Victor Osimhen'in yerine dahil olan Mauro Icardi maç sonu herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Arjantinli golcünün paylaşım yapmaması Osimhen'in sakatlıktan dönüşüne bağlandı ve bazı Galatasaray taraftarı bu durumu eleştirdi.