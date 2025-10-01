onedio
Mauro Icardi'nin Liverpool Galibiyeti Paylaşımı Yapmaması Kafaları Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2025 - 15:34

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray dün gece kötü başlayan devler ligi macerasını Liverpool galibiyetiyle taçlandırdı. Rams Park'ta oynanan ve sarı kırmızılıların 1-0'lık skorla galip geldiği maç sadece ülkemizde değil Avrupa'da da yankı buldu. Çünkü son Premier Lig şampiyonu Liverpool, gerek milyar euroları aşan takım değeri gerek sezon öncesi yaptığı flaş takviyelerle maçın favorisi durumundaydı.

Ancak Galatasaray cephesinde zaferin ardından kafalarda soru işareti oluştu. Galatasaray'ın tek golünü atan Victor Osimhen'in yerine dahil olan Mauro Icardi maç sonu herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Arjantinli golcünün paylaşım yapmaması Osimhen'in sakatlıktan dönüşüne bağlandı ve bazı Galatasaray taraftarı bu durumu eleştirdi.

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalara döndü.

Lige yüksek istatistik verileriyle başlayan Arjantinli Liverpool karşısında yedek soyundu. Oyuna milli takımda geçirdiği sakatlıktan dönen Victor Osimhen yerine giren Icardi bu önemli galibiyet sonrası normalde aktif kullandığı Instagram hesabından bir paylaşımda bulunmadı.

Bu durum sosyal medyada da dikkat çekti.

Yedek kaldığı için tepkili olduğunu düşünenler oldu.

Paylaşım yapmaması da dikkat çekiciydi.

Tabii taraftarlar da bu duruma tepki gösterdi.

Siz ne düşünüyorsunuz?

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Yorum Yazın