Frankfurt Maçının Skorunu Bilen İçerik Üreticisi Galatasaray Liverpool Maçını da Bildi
Bir içerik üreticisi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik mağlubiyeti doğru tahmin etmişti. Tabii bu başarılı tahminin ardından gözler içerik üreticisinin grup aşamasının ikinci maçı olan Liverpool maçı için tahminini beklemeye başlamıştı.
Magic Osman isimli TikTok kullanıcısı geçtiğimiz hafta yaptığı tahminde otoriteler çok fazla şans vermese de sarı kırmızılıların sahadan 1-0 galip ayrılacağını tahmin etti ve Osimhen'in penaltı golüyle gelen Liverpool zaferini de doğru bilerek ikide iki yapmış oldu.
Galatasaray'ın ilk maçının skorunu nokta atışı bilen Magic Osman sosyal medyayı şaşırtmıştı.
Aynı isim geçtiğimiz hafta da Galatasaray galibiyetini öngördü.
Ve bitiş düdüğünün çalmasıyla içerik üreticisi de ikide iki yapmış oldu.
