Galatasaray’ın Liverpool Zaferi İngiliz Basınında: “Liverpool Ezildi”

BBC Türkçe, temsilcimiz Galatasaray’ın Liverpool’u yendiği maçın İngiliz gazetelerinde nasıl yer aldığını derledi. BBC Spor’un karşılaşmayı İstanbul’da takip eden baş yazarı Phil McNulty maç yazısında, “İngiliz takımlarını Galatasaray'ın meşhur Ali Sami Yen Stadyumu'nda selamlayan 'Cehenneme Hoşgeldiniz' karşılaması yoktu ama yeni Rams Park Stadı da bunun gibi hakiki bir spor gösterisinde bir o kadar hasmaneydi. İstanbul'a bakan bir tepedeki stadyumda başlama düdüğünden saatler önce de bir ses duvarı oluştu. Liverpool'un topa sahip olduğu anlar sağır edici bir ıslıkla karşılandı ve Osimhen'in golü ve son düdükle birlikte bir histeri yaşandı. Liverpool'un böyle bir atmosferde küçüldüğünü söylemek abartı olur ama İstanbul'daki bütün deplasmanlar zor olacak ve fanatik Galatasaray taraftarlarının yarattığı ortam, Premier Lig şampiyonunun hayal kırıklığı dolu bir gece daha yaşamasında büyük bir rol oynadı.” ifadelerini kullandı.