Galatasaray’ın Liverpool Zaferi İngiliz Basınında: “Liverpool Ezildi”
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde sahasında Liverpool’u Osimhen’in golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray’ın Avrupa zaferi İngiltere basınında da geniş yer buldu. Independent maç yazısında “Liverpool, Galatasaray'a sadece yenilmedi, aynı zamanda ezildi.” ifadelerine yer verdi.
Galatasaray, büyük heyecana sahne olan maçta son İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool’u mağlup etmeyi başardı.
“Kesintisiz, sağır edici ıslıklar”
“Liverpool, Galatasaray’a sadece yenilmedi aynı zamanda ezildi”
