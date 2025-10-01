onedio
Galatasaray’ın Liverpool Zaferi İngiliz Basınında: “Liverpool Ezildi”

01.10.2025 - 08:27

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde sahasında Liverpool’u Osimhen’in golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray’ın Avrupa zaferi İngiltere basınında da geniş yer buldu. Independent maç yazısında “Liverpool, Galatasaray'a sadece yenilmedi, aynı zamanda ezildi.” ifadelerine yer verdi.

Galatasaray, büyük heyecana sahne olan maçta son İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool’u mağlup etmeyi başardı.

BBC Türkçe, temsilcimiz Galatasaray’ın Liverpool’u yendiği maçın İngiliz gazetelerinde nasıl yer aldığını derledi. BBC Spor’un karşılaşmayı İstanbul’da takip eden baş yazarı Phil McNulty maç yazısında, “İngiliz takımlarını Galatasaray'ın meşhur Ali Sami Yen Stadyumu'nda selamlayan 'Cehenneme Hoşgeldiniz' karşılaması yoktu ama yeni Rams Park Stadı da bunun gibi hakiki bir spor gösterisinde bir o kadar hasmaneydi. İstanbul'a bakan bir tepedeki stadyumda başlama düdüğünden saatler önce de bir ses duvarı oluştu. Liverpool'un topa sahip olduğu anlar sağır edici bir ıslıkla karşılandı ve Osimhen'in golü ve son düdükle birlikte bir histeri yaşandı. Liverpool'un böyle bir atmosferde küçüldüğünü söylemek abartı olur ama İstanbul'daki bütün deplasmanlar zor olacak ve fanatik Galatasaray taraftarlarının yarattığı ortam, Premier Lig şampiyonunun hayal kırıklığı dolu bir gece daha yaşamasında büyük bir rol oynadı.” ifadelerini kullandı.

“Kesintisiz, sağır edici ıslıklar”

Guardian 'Rams Park ya da sponsorsuz ismiyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin başlama düdüğünden 45 dakika önce şarkılara başladı ve Liverpool topa her dokunduğunda kesintisiz, sağır edici ıslıklar geldi”

Times Gazetesi: 'Arne Slot'un takımı Galatasaray'ın sağır edici kazanında yumuşadı, çok fazla hata yaptı ve Victor Osimhen'in penaltısıyla yenildi.”

“Liverpool, Galatasaray’a sadece yenilmedi aynı zamanda ezildi”

Independent Gazetesi ise maç yazısında, “Liverpool, Galatasaray’a sadece yenilmedi aynı zamanda ezildi.” ifadelerine yer verdi. 

Gazetedeki yazıda ayrıca Barış Alper Yılmaz övülürken, 'Barış Alper Yılmaz'ın işkence ettiği Szoboszlai, Victor Osimhen'in gole çevirdiği penaltıya neden oldu…Slot'un amacı SalahChelsea maçı için dinlendirmekse, yerine Hugo Etikite ve Allison'ın sakatlıkları geldi' ifadeleri de kullanıldı.

