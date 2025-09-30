Galatasaray’ın Liverpool’u Yenerek Elde Ettiği Şampiyonlar Ligi Zaferi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci maçında Liverpool’u Osimhen’in golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray’ın, son Premier Lig şampiyonunu iyi bir oyunla mağlup etmesi sosyal medyayı da hareketlendi. İşte Galatasaray Liverpool maçı ile ilgili yapılmış en iyi paylaşımlar….
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sürprizlerinden birine imza atmayı başardı.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde aldığı ilk 3 puan sosyal medyada da birbirinden komik paylaşımları beraberinde getirdi.
Karikatürist Hamid Sahari'nin paylaşımı 👇
