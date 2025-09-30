onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray’ın Liverpool’u Yenerek Elde Ettiği Şampiyonlar Ligi Zaferi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Galatasaray’ın Liverpool’u Yenerek Elde Ettiği Şampiyonlar Ligi Zaferi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.10.2025 - 00:48

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci maçında Liverpool’u Osimhen’in golüyle 1-0 mağlup etti. Galatasaray’ın, son Premier Lig şampiyonunu iyi bir oyunla mağlup etmesi sosyal medyayı da hareketlendi. İşte Galatasaray Liverpool maçı ile ilgili yapılmış en iyi paylaşımlar….

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sürprizlerinden birine imza atmayı başardı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sürprizlerinden birine imza atmayı başardı.

Başta Jacops, Osimhen, İlkay, Singo, Abdülkerim gibi oyuncuların harika oyunuyla Liverpool’u kaleye yaklaştırmayan Galatasaray, penaltıdan bulduğu golle de maçı kazanmayı başardı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde aldığı ilk 3 puan sosyal medyada da birbirinden komik paylaşımları beraberinde getirdi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde aldığı ilk 3 puan sosyal medyada da birbirinden komik paylaşımları beraberinde getirdi.
twitter.com

'Abdulkerim Bardakci baraji'

👇

👇
twitter.com

'Evinde Barış’ı izleyen Mertens'

👇

👇
twitter.com

'Asla yalnız yürümeyeceksin, ama bazen puansız da yürüyeceksin.'

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karikatürist Hamid Sahari'nin paylaşımı 👇

👇

👇
twitter.com

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kura çekimi sonrasında yaptığı açıklamada 'Liverpool eski gücünde değil' ifadelerini kullanmıştı.

👇

👇
twitter.com

'Rams Park'a hoş geldin Mohamed Salah'

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın