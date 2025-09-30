onedio
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi Zaferi: Liverpool’u Tek Golle Mağlup Ettik

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.10.2025 - 00:00

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Liverpool’u Osimhen’in penaltıdan atttığı golle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ikinci maçta İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’u konuk etti.

Maça ileride presle başlayan Galatasaray, kaptığı toplarla Liverpool kalesinde tehlike yarattı. İlk atağında Barış Alper ile etkili olan Galatasaray kaleciyi geçemedi.

Maçın 15. dakikasında ise Barış Alper ceza sahasında yerde kalınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi ve Osimhen penaltıdan topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında ise başka gol olmadı ve temsilcimiz Liverpool’u 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı.

