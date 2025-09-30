onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Liverpool'un Mısırlı Yıldızı Mohamed Salah Stattaki Yüksek Sesten Kulağını Tıkadı

Liverpool'un Mısırlı Yıldızı Mohamed Salah Stattaki Yüksek Sesten Kulağını Tıkadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2025 - 23:25

İçerik Devam Ediyor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasının ikinci maçında evinde Liverpool'u ağırladı. Rams Park'ta Galatasaray taraftarının takımlarına yoğun desteği dünya spor basınında da dikkat çekerken atmosferden etkilenenlerin arasına Liverpool'un Mısırlı süperstarı Mohamed Salah da girdi.

Teknik direktör Arne Slot'un tercihiyle maça yedek kulübesinde başlayan Salah saha kenarında ısınırken tribünlerden gelen yoğun tezahürat ve ıslık sesinden dolayı yedek kulübesine girerken kulaklarını tıkamak zorunda kaldı. O anlar X'te gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir taraftarın telefonuna yansıyan görüntüler şöyle 📹

Akıllara Beşiktaş Leipzig maçında kulak zarı hasar gören Timo Werner geldi.

Akıllara Beşiktaş Leipzig maçında kulak zarı hasar gören Timo Werner geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la karşılaşan Leipzig'in oyuncusu tezahürat ve ıslıkların gürültüsüne dayanamayarak oyundan çıkmıştı. Alman futbolcunun kulak tıkacı kullanması işe yaramamıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın