Liverpool'un Mısırlı Yıldızı Mohamed Salah Stattaki Yüksek Sesten Kulağını Tıkadı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasının ikinci maçında evinde Liverpool'u ağırladı. Rams Park'ta Galatasaray taraftarının takımlarına yoğun desteği dünya spor basınında da dikkat çekerken atmosferden etkilenenlerin arasına Liverpool'un Mısırlı süperstarı Mohamed Salah da girdi.
Teknik direktör Arne Slot'un tercihiyle maça yedek kulübesinde başlayan Salah saha kenarında ısınırken tribünlerden gelen yoğun tezahürat ve ıslık sesinden dolayı yedek kulübesine girerken kulaklarını tıkamak zorunda kaldı. O anlar X'te gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir taraftarın telefonuna yansıyan görüntüler şöyle 📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akıllara Beşiktaş Leipzig maçında kulak zarı hasar gören Timo Werner geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın